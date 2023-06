‘Je hebt er zo lang naar uitgekeken en ergens overvalt het je toch’

OPINIE ‘Mag ik de zwarte Zwarte Piet terug, dan kan jij je dreadlocks laten groei­en?’

De strijd rond Zwarte Piet bereikte vorig jaar in Staphorst het kookpunt toen relschoppers tegenstanders met geweld tegenhielden. Deze maand verscheen er een kritisch rapport over de gang van zaken. Aart G. Broek, socioloog en letterkundige gespecialiseerd in het Caraïbisch gebied, zet het debat in een ander perspectief. ‘Zwarte Piet zou het symbool moeten zijn van verdraagzaamheid.’