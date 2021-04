Je loopt binnen met een lijstje waar twee dingen op staan, je komt buiten met twee tassen vol

Een vriendin van me baalde behoorlijk toen haar favoriete winkel alleen nog voor een snelle en doelgerichte actie op afspraak open was. Het is al jarenlang haar gewoonte om elke week een keer op haar gemakje door de winkel te struinen. Op zoek naar niks, maar altijd blij met haar vondsten. Toen bekend werd dat de winkels weer open mochten, hoorde ik iemand anders verzuchten: “kan ik weer heerlijk snuffelen bij de Action…”. Wanneer ik mensen vraag wat ze dan zoal kopen in die favoriete winkel van ze, hoor ik over tuinlampjes met ledlicht, schoonmaakmiddelen, huisdierspulletjes, deodorant en chocola. De Action is dus de winkel van Sinkel van nu. Je loopt binnen met een boodschappenlijstje waar twee dingen op staan, je komt buiten met twee tassen vol. Niet nodig, wel handig.