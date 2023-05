Je moet geen appels met peren, of in dit geval directeuren met distributiemedewerkers vergelijken

OPINIE ‘Ongezond eten is vrije keus? Nee hoor, omgeving helpt mee’

De vestiging van fastfoodrestaurants roept steeds vaker weerstand op. In Deventer is er veel protest tegen de komst van een Mcdonalds in de binnenstad. Vurig tegenstander van fastfoodrestaurants is bioloog Lucy Koole. ‘Hoe verder je van een fastfoodketen woont, hoe lager de kans op overgewicht.’