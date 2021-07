‘Jongelui, bedankt hè dat we nu niet op vakantie kunnen’

LEZERSREACTIESOplopende besmettingen gooien roet in het eten van vakantieplannen. Mark Rutte nam de schuld op zich en zei sorry voor te snelle versoepelingen. Maar een aantal lezers dat reageert vindt dat de schuld bij jongeren ligt. ,,Hutjemutje uitgaan, het zijn een stelletje egoïsten.’’

Wijs met het vingertje naar de jongeren

Door het oeverloze gedram van de mensen zelf en de jongeren, is de overheid zo onder druk gezet dat ze uiteindelijk overstag zijn gegaan om alle restricties maar overboord te gooien en de ‘onderdrukten’ maar hun zin te geven en lekker te laten ‘feesten’. Daarom is het nu te gek voor woorden om de overheid maar de schuld te geven dat het weer helemaal fout is gegaan.

Trots

De horeca treft geen schuld, want die hebben er ook alles aan gedaan om de regels in acht te nemen maar de jongeren zijn er maar al te trots op om te laten zien hoe ze kans zagen om te frauderen en zodoende binnen te komen om anderen ook te besmetten. Een prachtige gelegenheid en vooral omdat de 1,5 meterregel toen ook niet meer van kracht was. Het is de verantwoordelijkheid van al deze idioten die zo nodig de vrijheid weer moesten hebben die de schuldigen zijn. Dus wijs in dit geval nou eens met het vingertje naar de jongeren en niet naar de overheid die het al moeilijk genoeg heeft om alles in goede banen te blijven leiden willen we niet weer in een algehele lockdown terechtkomen.

C. van der Heijden, Apeldoorn

Wij willen ook weg

Ik heb met stijgende verbazing het stuk gelezen over de jeugd die niet op vakantie kan. Het zijn weer de hoger opgeleide jongeren waarvan ik hoop dat die later nooit ons land gaan leiden. Want volgens onderzoeker Jolien Dopmeijer was het te zwaar voor ze. En wij dan; 55 en 58 jaar. Steeds gewerkt in de schoonmaak en onderhoudsschilder en vijf jaar niet op vakantie geweest. Wij willen ook weg. Maar ach, de jongeren. Nou, ‘t zijn een stelletje egoïsten. Hutjemutje uitgaan. En nu...nu zitten we straks weer drie weken thuis in plaats van op vakantie te kunnen. Jongelui, bedankt hè.

Yvonne Bleumink, Brummen

Overal lak aan hebben

Heb je gekeken naar wie nu voor het grootste deel besmet is en wat de gevolgen daarvan zijn? Dat je gevaccineerd bent zegt niet dat je niet ziek wordt maar waarschijnlijk in mindere mate. De jongeren die overal lak aan hebben en nu helemaal los gaan verpesten het voor heel Nederland. Ze wanen zich onschendbaar maar denken pas aan longcovidklachten als ze het hebben. En dan is het huilie, huilie, had ik maar ... Egoïsme ten top.

Yvonne Veld

Lekker uit mijn dak

We moeten dit samen doen en dat gebeurt niet. Als ik er maar een van de vele interviews met jeugdige uithaal: ,,Ja, ik ga wel op vakantie en lekker uit mijn dak en ja dan moet ik maar in quarantaine, maar dat is dan maar zo. Vind ik niet zo erg.‘’ Nee, zij vindt het niet erg maar al die mensen die ze besmet heeft misschien wel! En zo kan ik nog wel even doorgaan. De overheid maakt het beleid en wij moeten ons er aan houden! Punt.

Cora Kersten

Code rood

Het advies was: het kan als je je aan de regels houdt. Maar sjoemelen met testen is heel erg slecht. Heb je net lekker twee weken lol gehad en is nu alles weer dicht. Bedankt jeugd, krijgen we straks weer code rood en kunnen nergens heen. Weg vrijheid.

Rene van Santen

Vragen om moeilijkheden

Waarom sorry, de jeugd had beter moeten weten. Natuurlijk begrijp ik het wel, maar binnenkomen op de goede coronatest van je maat is natuurlijk vragen om moeilijkheden als je niet negatief getest bent.

Herman Souër

