‘Kabinet biedt boer alleen maar onzekerheid, dreiging en verdriet, heel veel verdriet’

Net als veel boeren, voel ik mij als boerin en voedselproducent niet meer gewenst in Nederland. In een week tijd komen vleestaks, een stikstofbrief en onteigening van boeren voorbij in media en Kamerbrieven. En als klap op de vuurpijl blijkt dat minister Van der Wal de Tweede Kamer verkeerde informatie heeft verstrekt over de grootste stikstofuitstoters. Door een foutief databestand van het RIVM zijn ten onrechte veel boerenbedrijven opgenomen in de lijst met de grootste stikstofuitstoters.