Kamer wil slachterij Gosschalk in Epe direct sluiten na beelden van ‘weerzinwekkende’ dierenmishandeling

Demissionair landbouwminister Carola Schouten gaat nog deze week met toezichthouder NVWA in overleg om te kijken welke opties er zijn om de wens van de Kamer in te willigen. Die toezegging doet haar collega minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken), die haar in de Tweede Kamer vervangt. Schouten zelf is in Luxemburg voor beraad met haar Europese ambtgenoten.

Gruwelijk

Varkens in Nood sloeg maandag alarm over slachthuis Gosschalk in Epe. Op videobeelden is te zien hoe medewerkers dieren gruwelijk mishandelen. Schouten sprak eerder al haar afschuw uit over de beelden. Zij noemde die “schokkend” en zei er “buikpijn” van te hebben. Het slachthuis is onder verscherpt toezicht geplaatst.