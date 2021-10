Kerstverlichting, eigenlijk kan het niet meer zo’n bak onnodig licht

De nacht is zwart. Bij ons dan. We wonen in het zogenaamde buitengebied. Er staan geen lantaarns in onze straat. We zitten nét buiten het dorp, maar ver genoeg om er geen lichtvervuiling van te ervaren. Lichtvervuiling. Het woord zegt het al. Licht hoort bij de dag. Dan is het fijn. Licht hoort niet bij de nacht. Dan is het vervuiling.