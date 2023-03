‘Ketens die in elke stad of dorp te vinden zijn vormen geen trekpleister’

JOUW MENING Stelling | Kinderboe­ken van Roald Dahl aanpassen aan deze tijd is uit den boze

In de nieuwste druk kinderboeken van Roald Dahl in het Engels lees je niet meer dat personen dik zijn, maar enorm, mevrouw Griezel is niet langer lelijk, slechts nog beestachtig en Oempa Loempa’s zijn kleine mensen geworden in plaats van kleine mannetjes.