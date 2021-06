Kon het maar altijd vandaag zijn

Ik lig op een handdoek in het gras. In mijn bikini. Op mijn buik. Ik ben heel dicht bij het gras. Tussen de sprieten door lopen mieren. Altijd druk. De zon voelt geweldig. Weldadig. Ik ben loom. Doe mijn ogen dicht. Erben en de jongens voetballen. Ze lachen samen. Er hangt zorgeloosheid in de lucht, eindelijk weer. Dit hadden we nodig.