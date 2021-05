Koningin van het prutje leert koken

Verpakt in bruine papieren zakken. In elke zak zitten de ingrediënten voor een maaltijd voor ons hele gezin. Keurig afgemeten, met een recept. En dat recept kan ik volgen. Dat is misschien nog wel de grootste winst. Ik heb me er lang tegen verzet, want het voelde toch een beetje als vals spelen. Maar toen ik voor de zoveelste keer naar de broccoli greep bij de Jumbo was ik er klaar mee.