Ben bang dat dit niet gaat lukken. Kopen is geen optie, te duur. Huren? Nog minstens vijf jaar wachten of minimaal 1000 euro per maand neerleggen voor een appartement. Die overigens wél als paddenstoelen uit de grond lijken te schieten.

Ze blijven graag in Harderwijk, hun leven is hier, hun studie, werk, vrienden. En dat recht hebben ze! Ze zijn hier geboren en getogen. Laten we het nu echt gebeuren dat ‘onze’ jongeren vertrekken? Harderwijks bestuur, dit hadden jullie jaren geleden al aan kunnen zien komen. Zeven jaar geleden was de wachttijd al vijf jaar. Kom op zeg.

Geweldig

Daarbij, ik vind het geweldig dat er allerlei wooninitiatieven zijn voor jongeren met een beschermd wonenindicatie, maar laten we even niet de jongeren vergeten die niet in die groep vallen. Een idee, ga wat minder star om met het wonen op een park. Bouw een van die parken om naar jongerenhuisvesting met en zonder indicatie, in het kader van iedereen doet mee. En vooral niet naar een walhalla voor buitenstaanders met zakken vol geld. Zet er een goede beheerder neer om de lieve vrede te bewaren en het is geregeld. Hoe moeilijk kan het zijn?! Denk in elk geval eens wat meer buiten de bureaucratische kaders. Dank u.

Jolanda Weisbeek, Harderwijk