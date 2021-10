Leerkrachten meer werken? ‘Geen weldenkende leerkracht zal onder de huidige omstandigheden nadenken over uitbreiding van uren’

Wiepie Van der Veen: Oke, even de realiteit van een partner van een docent die 0,78 werkt. Terwijl ik mijn laptopje thuis rond 17.00 uur dichtgooi, rinkelt de telefoon van mijn partner, een ouder van een kind die ‘ergens’ mee zit. Nee.... die kan partner niet weigeren. Partner neemt de tijd, in zijn ‘vrije’ tijd het verhaal aan te horen en wil daad bij het woord voegen en schrijft direct een actieplan, op zijn vrije avond. Oef.... bij het actieplan hoort de persoonlijk begeleider van het kind. Tja.... die kan alleen om 16.30 uur afspreken, net op die dag dat partner lesgeeft tot 14.00 uur en zijn 0.2 ‘vrij’ pakt. Dan maar langer op school en nakijken, hoort erbij toch? Partner zal niet zeuren over de extra zorg, het luisterend oor, het omkijken, de neventaken zoals kerstvieringen, ouderavonden, kampweekend, tienminutengesprekken, weekend-appjes van leerlingen, of leerlingen die in de beperkte pauze tijden partner aan de mouw trekken voor vragen.