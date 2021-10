‘Leerkrachten zijn misschien wel enige die écht iets kunnen doen aan lerarentekort’

OPINIEEen mega-klas met 51 leerlingen bestaat al in Lelystad en een vierdaagse schoolweek dreigt in Nunspeet. Het zijn kortetermijnoplossingen voor het lerarentekort. Daar echt iets tegen doen ligt in de aantrekkelijkheid van het onderwijs, zegt scholenbestuurder Bart de Grunt. ,,Ik kan geregeld huilen bij het beeld dat de gemiddelde vakbond van het onderwijs neerzet.’’

Het onderwijs staat vol in de belangstelling. We hebben samen laten zien in de corona-tijd dat het onderwijs met de zorg, politie en defensie dé vitale beroepen van een samenleving zijn. Net als diezelfde sectoren kampt het onderwijs desondanks met een tekort aan goede krachten.

De discussie over het lerarentekort wordt gevoerd in een stijl die past bij het onderwijs. Iedereen die ooit in een klas heeft gezeten is ervaringsdeskundige en mag er dus ook wat van vinden. De discussie staat bol van de aannames, nostalgie en persoonlijke overtuigingen. Veel gedegen onderzoek naar de oorzaken vanuit hr ontbreekt. Al sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw wordt er gesproken over een lerarentekort. Groei van het aantal leerlingen in het primair onderwijs, een scheefgroei in de arbeidsvoorwaarden in vergelijking met het bedrijfsleven, een verslechtering van het imago. Het zijn allemaal redenen die al veertig jaar meegaan.

Ik ben van mening dat het inderdaad een combinatie van factoren is en laat ik nu maar eens bij onszelf beginnen: Onze stichting (3555 leerlingen en 18 scholen op 22 locaties) kent 293 fte met ruim 430 collega’s. De gemiddelde collega werkt dus 0,68 fte, dat is nog geen drieënhalve dag. We hebben op sommige scholen een maandag-, dinsdag-, woensdag-team en een donderdag-, vrijdag-team. Waardenvrij durf ik te stellen dat dit voor iedereen werkdrukverhogend is. Meer overleg, meer plannen, meer afstemmen. Sterker nog, als iedereen 0,8 zou werken hebben we morgen een lerarenoverschot bij onze stichting.