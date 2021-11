Lezers juichend én ontzet over vroege voetballers: ‘Het virus kan klok kijken...’

Gastschrijvers Denemarken-momentjes bij eigen stad

Mijn man en ik zijn Denemarkenfans. In het verleden bivakkeerden wij daar vaak tijdens de zomervakantie. Maar nu even niet. Vanwege corona. We blijven dus thuis in Hattem en daar in onze woonomgeving beleven wij regelmatig Denemarken-momentjes.

29 november