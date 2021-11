Lezers over 2G-systeem tegen corona: ‘Het schept een gevaarlijk precedent’

LEZERSREACTIESDe Tweede Kamer debatteert op dit moment over strengere regels voor gevaccineerden in de strijd tegen het coronavirus. Het kabinet probeert politieke steun te krijgen voor het 2G-systeem. Dat houdt in dat alleen gevaccineerden en van corona genezen personen toegang krijgen tot bepaalde sectoren zoals horeca en festivals.

Iets meer dan de helft (55 procent) van de Nederlanders zegt het uitgangspunt van het 2G-systeem te steunen, blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van de NOS. De poll van de Stentor (bij 3500 stemmen) komt iets lager uit met 49 procent.

Ik twijfel 2G is nu de beste optie in strijd tegen coronavirus Eens, ongevaccineerden die weigeren op niet-medische grond, hebben hun kans gehad (49%)

Oneens, we kunnen beter iedereen gaan testen, zoals de ChristenUnie voorstelt (24%)

Oneens, ik ben tegen elke maatregel (25%)

Ik twijfel (2%)

Lezers beargumenteren hun keuze voor of tegen 2G als volgt:

Joost van Zutphen: Er moeten absoluut veel strengere regels voor ongevaccineerden komen. Hier liggen mensen van in de dertig en veertig volledig onnodig langdurig op de IC, waardoor anderen onnodig lijden en overlijden op de talloze daardoor ontstane wachtlijsten. Alleen zijn we er dan nog lang niet. Zeker een maand en wellicht langer moet er ook een totale lockdown voor gevaccineerden komen. Maar dan ook totaal. Niet dat halfzachte van vorig jaar. Tot er weer een beetje lucht zit in de zorg.

HJ Veltkamp: 2G houdt voor mij in dat negatief-getesten worden geweigerd, maar zieken met QR-code wel naar binnen mogen. En dat mensen ondanks vaccinatie ziek worden blijkt wel omdat ongeveer de helft van de mensen in het ziekenhuis wel gevaccineerd zijn. Ik heb mij wel laten vaccineren maar op grote bijeenkomsten waar enkel op QR-code gescand wordt, zien ze mij niet.

Sina Hogeboom: De maatregel van CU is ook belachelijk. Hoop dat dat ook niet door gaat. Gevaccineerden weer testen overal. Hoe dom, ze hebben zich niet voor niks ingeent. Ik dus ook en heb nooit griep zou ik dit ook nog moeten doen!

Timo Cleton: 1G optie: 15 procent van de bevolking is niet bereid zich te vaccineren om het probleem te verminderen maar verwacht wel dat 85 procent van de bevolking zijn/haar leven gaat aanpassen zodat die 15 procent geen hinder ondervindt van zijn/haar keuze. Denkt u dat dat een goeie optie is voor de bevolking? En met het monitoren is het virus niet weg. Of gaat u zich elke dag laten testen zolang corona aanwezig is in Nederland? Ik ben meer van het voorkomen is beter dan genezen en zolang er bewijs is dat ook gezonde mensen aan dit virus kunnen overlijden lijkt vaccineren mij zeker nuttig. Het zou fijn zijn als al die ongevaccineerde schreeuwers dan met een oplossing komen die wel werkt. Echter hoor je ze alleen maar schreeuwen wat voor hun niet werkt en daar houdt het mee op.

J. Willemsen: Jammer de meerderheid moet boeten voor de onwilligen.

Marianne Klaasen: Als ik mij voor elk ding moet laten testen, ga ik gewoon nergens meer heen. Heb me laten vaccineren om mijn vrijheid terug te krijgen en niet elke dag een wattenstaaf in mijn keel en neus te krijgen. Dit is niet wat ons is toegezegd. Toon eens ballen net als in andere landen en beperk de ongevaccineerden meer.

J. Snijder: Dit had je een jaar eerder moeten zeggen dat ze hier over dachten dan zou je voor gek zijn uitgemaakt, nu is het de werkelijkheid

Ellen Beek: Ik ben persoonlijk niet voor 2G. Mensen die zich nu nog hebben laten prikken gaan dat echt niet alsnog doen. En iedereen laten testen ben ik het ook niet mee eens. Elke keus heeft een consequentie maar ik ben bang dat 2G de samenleving als zodanig veel schade gaat berokkenen. Wat wel de oplossing zou moeten zijn, geen idee en ik ben blij dat ik die oplossing ook niet hoef te bedenken en uit te voeren...

Hans Invernizzi: Wat me zo opvalt in coronadiscussies is dat oorzaak en gevolg niet in de juiste volgorde aan bod komen. Nu ook weer bij de 2G-plannen. Die zijn niet de oorzaak van het coronaprobleem maar het gevolg van het feit dat nog te veel mensen weigeren zich te laten vaccineren. Het probleem is het virus en wat dit aanricht. De oplossing zijn twee prikjes. Wie niet aan de oplossing meewerkt, houdt het probleem in stand en schept voor zichzelf een probleem dat toch weer opgelost moet worden. Bijvoorbeeld met 2G.

Arend van Faassen: Oplopende besmettingscijfers zijn geen punt voor mij in de discussie. De ziekenhuizen moeten het aankunnen. Dus er zullen harde cijfers moeten zijn die aantonen dat 2G de opnames en dan met name op de ic verminderen. Anders voorkomen dat er een tweedeling ontstaat. Besmettingen kunnen ook helpen om niet gevaccineerden immuniteit te geven. Ze overal buitensluiten zal dat niet bevorderen. Overigens moet vaccinatie een vrije keus blijven.

A.G. de Jong: Als hier 2G wordt ingevoerd dan zal dit geen enkel effect sorteren op eventueel oplopende besmettingscijfers. Die voorspelling durf ik rustig te doen, omdat we inmiddels ook zien dat het in andere landen ook niet werkt! Het schept alleen een gevaarlijk precedent en dat zal straks voor iedereen gevolgen hebben. Want maak je maar geen illusies, als we nu onderscheid maken dan komt in de toekomst de solidariteit ook in het gedrang en moet iedereen maar afwachten of je altijd zorg zal krijgen!