Lezers over angst bij hardlooprondje: ‘Dat vrouwen bang zijn voor een rennende man is slechte zaak’

De aanval op drie hardlopende vrouwen in een park in Deventer afgelopen weekend heeft wel gevolgen voor andere sporters. Dat blijkt uit de reacties van lezers op een oproep naar aanleiding van het incident. Het is maar de vraag of de aanhouding van een mogelijke 17-jarige dader daar verandering in brengt. Want ‘steeds weer zie ik jonge en oudere vrouwen nerveus worden als er een man nadert’ is een van de reacties.

Ronald van der Valk: Ik loop (nou: marcheer) in Harderwijk, elke ochtend om kwart voor 7, elke dag een wat andere route. Ik eindig de laatste 2 km meestal op een populaire hardlooproute: langs het Wolderwijd. Op het Zeepad zie ik dagelijks fietsers, hardlopers, wandelaars, hondenuitlaters en een enkele zwemmer. Steeds weer zie ik daar jonge en oudere vrouwen nerveus worden als er een man nadert. Aangezien ik ruim 2 m lang ben kan ik me daar iets bij voorstellen, maar ik weet: die eerste reactie is een slechte zaak.

Quote Ik ga mijn rondje verplaat­sen naar de bewoonde wereld….. Nicole Bakker

Marianne Steenbergen: Ik loop dagelijks een rondje langs de Zandwetering te Deventer. Maar alleen bij daglicht en nooit wanneer het schemert of aardedonker is. Verder heb ik voor noodgevallen altijd mijn telefoon in de aanslag en weet het thuisfront waar ik ben en hoe laat weer terug. Zodat zij eventueel actie kunnen ondernemen.

Nicole Bakker: Ik loop er door de week heel vaak, vroeg in de ochtend, geniet dan van de vogels en de rust. Maar het is er altijd heel stil…. Dus ik ga nu voorlopig maar niet. Het is nu ook ‘s ochtends nog maar net licht. Ik ga mijn rondje verplaatsen naar de bewoonde wereld…..

Hilly De Haas: Wij wonen midden in de bossen op de Veluwe, en verbazen ons er steeds weer over hoeveel vrouwen en ook kinderen er alleen in de bossen hardlopen of fietsen, je moet dat gewoon niet doen...

Jan van Orden: Ik ga twee keer per week in de avond rond 20.30 hardlopen in park Zuidbroek in Apeldoorn. Blijf dan wel op de paden die verlicht zijn. Ook laat ik elke avond de hond, een beagle, uit in het zelfde park of op de vellertheuvel, dan loop ik ook over niet verlichte paden. Er is regelmatig veel hangjeugd, vooral in het weekend, die ik ook nog wel eens aanspreek op hun gedrag. Voorlopig ga ik nog geen andere route nemen, maar mocht het dreigender gaan worden met het veilig lopen zal ik een andere route gaan zoeken.

