Lezers over boeren die massaal weg zouden moeten: ‘Zo gaat Nederland nog meer kapot’

Martin Maalderink: Als de boeren in Nederland moeten verdwijnen, wat gaan we dan eten? En hebben ze al eens berekend hoeveel banen dit gaat kosten, ik denk het niet! Maar met dit linkse geouwehoer zal Nederland er zeker niet groener op worden.

B. J. Stijf: Denk toch eens na: We willen allemaal melk drinken. We willen allemaal vlees eten. Mocht Nederland dat niet meer mogen produceren dan gaat Duitsland of België het wel doen. Wat maakt dan het verschil...

G.G. Aalten: Ben het eens met de boeren. Den Haag, de politiek is doorgeslagen. Ze vergeten de realiteit. Laat ze inderdaad eerst de grote vervuilende industrie aan pakken. De zogenaamde groene partijen weten niet meer waar ze het over hebben. Ze hebben totaal een vlies voor de ogen. Het wordt tijd dat ze eens normaal gaan denken. Eerst de industrie met hun stikstof vervuilende zaken et cetera. Nederland wordt verpest door zonnepanelen, windmolens van 200 meter hoog horizon vervuiling etc. Laat de boeren met rust.

Yvonne Veld: Veehouderij zou om andere redenen moeten veranderen en dat is het stoppen van het vele dierenleed in deze bio-industrie. Grote vervuilende andere bedrijven als Tatasteel, de chemische industrie en de luchtvaart worden nog steeds niet (voldoende) aangepakt. Laat de overheid daar ook maar eens wat aan doen.

De Jong: Grote bedrijven aanpakken, prima natuurlijk. En de veeteelt is ook een groot bedrijf met 60 procent productie voor het buitenland, terwijl wij hier met de troep blijven zitten en onze natuur naar de kloten is gegaan. Dus ja, reductie veestapel is vanzelfsprekend.

Tineke Geerts: Overbevolking is het probleem, maar daar mag je niets over zeggen! Wij kunnen niet zonder onze boeren! Ze zijn daar in Den Haag helemaal de weg kwijt!

Rudolf Smit: Er zal hoe dan ook iets gedaan moeten worden aan die zogenoemde stikstofuitstoot. Ik zeg ‘zogenoemd‘, want het gaat niet om pure stikstof maar om stikstoverbindingen zoals stikstofoxyde. ‘Stikstofuitstoot’ is dus gewoon onzin, want onze dampkring bestaat al voor bijna 80 procent uit stikstof. De rest is zuurstof en nog wat weinig betekende gassen.

Irma van Rossum: Koeien in de wei. Diervriendelijk beleid met een langer leven/ niet uitgemolken en een betere prijs voor de boer. Er wordt ons een lapje voorgehouden. Jaren geleden al gehoord dat boeren plaats moeten maken voor industrie en woningbouw.

H.J. Veltkamp: Het hele stikstofverhaal is klinkklare onzin. Hoe kan het nou dat net in de provincies met de meest intensieve veeteelt ook de meeste natuur ligt. Die gevoelige natuur had toch allang dood moeten zijn door alle stikstof. Ik verwacht de gevoelige natuur overal waar geen vee is bijvoorbeeld de Randstad en Groningen.

J.A. Schutte: Wie was het eerst de kip of het ei ? De industrie of de boer?

R.P. Bader: En daarna gaan we gewoon met vrachtwagens het voedsel uit het buitenland halen. Gelukkig hebben vrachtwagens geen uitstoot.

Hans Voskamp: Laten we alles ten westen van Amersfoort wegsaneren. Ik weet zeker dat we dan aan alle hedendaagse en toekomstige stikstofmaatregelen voldoen. Zullen we beginnen met Hoogovens? Daarna gaan we stemmen over welke provincie eerst. Ik stel voor Zuid-Holland met de regeringscentra en de ministeries als eerste. Daarna gaan we over naar de geldverslindende raadgevende adviesbureaus. Daarna laten we alle polders weer vollopen in Noord-Holland want daarmee is het begonnen.

Theo Esmeijer: Nog even en dan kunnen/ moeten we ons eten uit het buitenland halen. Te gek voor woorden zoals het nu wordt voorgesteld.

Bert Weever: De kern van het probleem is niet de boeren. Zij zorgen voor het beheer van het vee en de natuur. Het probleem zit hem in de enorme versnippering en de lappendeken van N2000-gebieden die indertijd geheel willekeurig zijn aangewezen. Dat probleem moet opgelost worden. Wijs een paar robuuste natuurgebieden aan en hef de rest op.

Fred Olthuis: Wat zou je ervan zeggen als Oost-Nederland zich eens afscheidt van het westen want uit Den Haag komt toch alleen maar kommer en kwel vandaan. Ze beseffen niet hoe hier gewerkt wordt en geleefd. Ik vind het prima dat de boeren in opstand komen tegen zo‘n regering.

Rudy Noordink: We kunnen er niet omheen dat dit probleem aangepakt moet worden. Ons land is gewoon te klein voor zoveel vee. Het wordt tijd dat de politiek hier niet voor wegloopt.

Jan Diepens: Bureaucraten vermoorden de Nederlandse boeren. Straks alleen nog maar buitenlands ziekmakend voedsel te koop.

E.Goedhart: Ik ben geen boer, maar als ze weer gaan protesteren doe ik met hen mee. Dit kan zo niet langer.

Jos Zoet: Selectief beleid terwijl al het andere buiten beeld gehouden wordt.

Wilco Nieuwenhuis: Ergens moet ons voedsel geproduceerd worden. En bij een groeiende wereldbevolking alleen maar meer. Er zal dus altijd ergens stikstofneerslag zijn. Dan maar beter in Nederland waar het meest innovatief landbouw wordt bedreven. En waar de meeste controle is op productie en voedselveiligheid.

Carla Boer: Niet alleen voor de brandstofvoorziening zijn we afhankelijk van het buitenland, straks ook voor de voedselvoorziening. De grote uitverkoop van Nederland is begonnen. Zet even wat techneuten aan het werk om de stikstofuitstoot in de agrarische sector te verminderen. Beter plan.

Melle van der Meulen: Opnieuw wordt glad er overheen gepraat dat de top-10 van de grootste ondernemingen in Nederland goed zijn voor 60 procent van de CO2-uitstoot. En niet reduceren. De top van dit bedrijfsleven heeft de politiek ‘in de zak’ en Jan Kaas mag betalen en gekoeioneerd worden. Oeloeboeleoestan aan de Rijn.

Jo Vala: Wat een onzin dat alles weg moet. Zo gaat Nederland nog meer kapot. Totaal geen inkomsten meer straks en kun je alles uit het buitenland gaan kopen. De handel valt zo stil en Nederland valt in de afgrond. En dat alles voor dat onnozele stikstof gebeuren.

Bram Verhulst: Schandalig dat de boeren weer de klos zijn.

Jan Willemsen: Goed plan, de bio-industrie is uit de tijd.

Bianca Zieleman: De boeren moeten juist blijven. Alles wat aan het boerenleven weggaat, wordt straks volgebouwd met woningen en industrie. Alsof dát geen stikstof betreft! Aan de andere kant moeten we niet afhankelijk worden van andere landen, importeren van voedsel gaat immers ook niet stikstofvrij. Doe eerst wat aan het vliegverkeer, de spotgoedkope vliegtickets, de zware industrie, de scheepvaart en het overige verkeer (buiten het woon-werkverkeer om). Minder vee: oké. En biologische landbouw promoten.