Lezers over boerenprotest bij huis van minister: ‘Groot gelijk’, maar ook ‘heel laf’

column Iedereen in rep en roer ‘want Mart zou wel 7000 à 8000 euro per optreden vangen’. Ja, dus?

Stel nou dat we vaker zoals Mart Hoogkamer doen. De zanger kreeg een aantal bakkies bier naar zijn hoofd gemieterd en besloot niet op maar af te treden. Grapje over het kabinet is nu te makkelijk, hè?

8 juni