Lezers over boete voor illegale Zwolse bruiloft: ‘Eigen schuld, dikke bult’

Lezersreacties I PollBruidegom Martijn B. moet een boete van 10.000 euro betalen voor zijn illegaal gehouden bruiloft in beschermde natuur van de Noorderkolk in Zwolle. Sommige lezers die reageren vinden het eigen schuld dikke bult maar ook: ,,Criminelen komen met een taakstrafje weg.’’

Willem Eriks: Zoals in regerings-en gemeentekringen gebruikelijk is, is een ‘sorry’ zeggen toch ook genoeg.

R. Elsinga: Een taakstraf erbij was ook op zijn plaats geweest; een paar weken werken in de natuur lijkt mij zeker nuttig voor dergelijke personen. Eigenlijk vind ik dat ook de gasten en personeel beter hadden moeten weten.

J. Albers: ‘Argumenten had de rechter geen boodschap aan…. Planten en dieren moeten beschermd worden er had verstoring plaats kunnen vinden.’ Goeiemiddag wat een geitenwollensokkenfiguren die rechters van tegenwoordig! Die gasten in die zwarte toga’s hebben toch een flinke klap van de wieken gehad! En zo gaat de vertrutting van Nederland verder. We staan erbij en kijken ernaar! Vreselijk.

B. Veerman: Goede zaak dat een VVD-vriendje in Nederland nog steeds gestraft kan worden. Dat het volkomen onzin is dat dit stukje vuilnisbelt een Natura2000-gebied is even daargelaten.

Joop Drost: Eigen schuld, dikke bult

B. Zieleman: Gelukkig mag er wel over Natura2000-gebieden gevlogen worden, wat een laag fijnstof, CO2-uitstoot en herrie veroorzaakt. Daarnaast is het daar een aanlegplaats voor dagjesmensen. Wordt na zo’n dag ook gecontroleerd op schade aan de natuur? 10.000 euro is een belachelijk hoog bedrag voor iets waar geen schade veroorzaakt is. Geen vergunning en tegendraads oké, ons kabinet komt ook overal mee weg: kampioen wetten en regeltjes negeren. 10.000 euro boete... criminelen komen met een taakstrafje weg!

Carin de Graaf-de Rijke: Terechte boete, had wat mij betreft meer mogen zijn! Het koppel wist dat het niet mocht - dat was ze medegedeeld - en een officiële aanvraag is nooit gedaan. Maar toch doen waar je zin in hebt en nadien nog van de toren blazen en de gemeente verwijten dat deze knullig gehandeld heeft. Arrogantie ten top! Het enige wat enigszins verwijtbaar was, was de knullige handhaving door de gemeente die dag.

Albert Driessen: @PGM Schotman: de bruiloft van Grapperhaus ging om een hele andere situatie en is hier niet van toepassing

Julius Bruins: Waarom moet er nu weer specifiek bij vermeld worden dat het een VVD-wethouder betreft, dat spreekt toch voor zich😅😅😅

PGM Schotman: Misschien is de boete terecht maar bij het begin van de corona ging een minister met voorbeeldfunctie ook een bruiloft vieren, hoeveel moest deze aan boete betalen en waar is dat geld naar toe gegaan, dat was zeker geen 10.000 euro.

Luijten: Een terechte boete. En mooi dat het geld ten goede komt van de natuur!

Vind jij de geldstraf van 10.000 euro terecht? Stem in de poll:

Poll Boete van 10.000 euro voor illegale bruiloft is terecht Eens, illegaal is illegaal

Oneens, de straf had lager gemogen

Oneens, de straf had hoger moeten zijn

Oneens, de straf is niet op zijn plaats

Ik twijfel Boete van 10.000 euro voor illegale bruiloft is terecht Eens, illegaal is illegaal (71%)

Oneens, de straf had lager gemogen (0%)

Oneens, de straf had hoger moeten zijn (14%)

Oneens, de straf is niet op zijn plaats (14%)

Ik twijfel (0%)

