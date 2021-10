Lezers over burgemeester Urk: ‘Kan deze man Rutte niet vervangen?’

LEZERSREACTIESCees van den Bos blikt in een interview terug op een jaar burgemeesterschap op Urk. Hij zegt onder andere dat hij niet actief handhaaft op de coronapas . Sommige lezers vinden dat slap, maar er is ook veel waardering voor hem. ‘Trots op zo een burgemeester! Een voorbeeld voor heel Nederland.’

Vermolen: Net als de boeren zijn de Urkers geen majorette van de staat. Houden hun poot stijf en dat waardeer ik enorm.

H. Huiskamp: Poetst alle jeugdcriminaliteit weg. Alsof alles wat in Urk gebeurt gebagatelliseerd moet worden en de gewoonste zaak van de wereld is, omdat het Urkers of Urkenaren zijn. Wij laten ons niet piepelen.. .en houden ons niet aan regeltjes want dat zijn we niet gewend. Schaam je diep voor zo’n mentaliteit ...pfff

Jacob Kapitein: Ben trots op Urk en onze burgervader

M. Ottens: Klinkt als een fijne burgemeester. Dat die besmettingen zo laag zijn dat komt waarschijnlijk omdat het grootste deel al corona heeft gehad. Als die eerste immuniteit wegebt dan lopen de besmettingen vast weer hard op.

H. Snoek: Trots op Urk. Trots op onze burgemeester en gemeenteraad. Trots, ik ben gewoon trots omdat ik een Urker ben.

E. van Waardhuizen: Of hij wel of niet handhaaft maakt toch niet uit... In Apeldoorn zijn er kroegen, zoals een waar vorige week een feest was met tachtig gasten, ongevaccineerde mochten zonder qr doorlopen. Nu zes zieken thuis. En Apeldoorn handhaaft wel. Maar boa’s kunnen niet overal tegelijk zijn. Plus, de kroegeigenaren moeten ook maar mee willen werken.

G. Zwart: Wat een onterechte adoratie van de Stentor met Urk. Zoals Urk zich het afgelopen jaar op de kaart heeft gezet zou deze man zich diep moeten schamen. Geloofsextremisten, virusontkenners en nazi-sympathisanten zijn dagelijkse kost.

J. Visser: @GZwart wat een onzin. De heikele punten worden gewoon besproken. En deze man geeft daar eerlijk antwoord op. Hij ziet ook de pijnpunten maar dat ga je echt niet in een dag veranderen. Zeker als je politiek draagvlak er niet is. Een groot deel van mijn dorp stemt nog erg behoudend en dan gaan ontwikkelingen gewoon langzaam. Dat is soms vervelend maar het zorgt ook voor hele mooie dingen. De zondagsrust is bijvoorbeeld voor mij een pluspunt aan Urk. En zelfs dat is niet meer zoals dertig jaar terug.

Wat anderen ook zeggen, ik denk echt dat we nu een oprechte maar ook daadkrachtige burgemeester hebben. Dat heeft hij ook al bewezen, bijvoorbeeld door wel ME in te zetten bij de relletjes vorig jaar en afgelopen week met grootschalige controles op industrieterrein. Hij snapt daarnaast ook dat je niet met de botte bijl moet hakken, dat werkt nu eenmaal averechts op Urk. En daarnaast is hij zichtbaar en aanspreekbaar! Blij met onze burgemeester.

Lance Henriksen: Helaas een burgemeester zonder kloten. Anders had hij de coronaregels wel nageleefd.

A.G. de Jong: @Lance Henriksen, is het de taak van een burgemeester om tegen de wil van de eigen bevolking in te gaan? En met welk doel? In Urk zijn de meeste mensen niet gevaccineerd en de bevolking is kerngezond!

J Snijder: Goede burgemeester hoor 👍

H.W. Hilberink: Deze man verdient een standbeeld 👌🏼

Van den Berg: Hoe kun je hypocriete acties steeds maar goedpraten. In de Bijbel wordt (die daar toch veel gelezen wordt) duidelijk gezegd : de overheid te gehoorzamen. Urkers stellen zich juist altijd buiten en boven de wet.

Ad vd Elzen: Kan deze man Rutte niet vervangen?

G. Franken: Trots op zo een burgemeester! Een voorbeeld voor heel Nederland. Op Urk zeggen ze doe maar normaal dan doe je al gek genoeg. Laagste vaccinatiegraad, minste aantal besmettingen, hoogste immuniteit. Daar mag heel NL van leren. Urk, geen centrum van verzet maar van nuchter verstand!

E. Goedhart: Super, deze burgemeester. Daar kan die van Nijmegen nog een voorbeeld aan nemen.

B. Pluum: Beste Burgermeester van NL. Eén met spierballen. Klasse! Urk wees trots met een Urkers onder de Urkers!!

