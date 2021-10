Lezers over corona-tweet wethouder: ‘Hij heeft gelijk, dat hartoperaties worden uitgesteld is te gek voor woorden’

Marianne Klaasen: Helemaal mee eens met deze wethouder. Vaccineren doe je niet alleen voor jezelf, maar zeker ook voor je omgeving. Als de besmettingen zo oplopen, zitten we met Kerst weer in de lockdown met dank aan alle wappies. En voor de mensen die het niet met deze man eens zijn: wat of wie geeft jou het recht om zo tekeer te gaan op iemand met een andere mening? Je mag best een andere mening hebben, maar om zo los te gaan is ongehoord. Normen en waarden zijn ver te zoeken in deze bananenrepubliek.

J. Kruize: Wethouder heeft gelijk. Had wel wat genuanceerder gekund maar zo is het wel.

J.J Deij: Mogen de niet-gevaccineerden dan ook stoppen met belasting betalen? Geen ziekenzorg.. ok.. dan ook geen belasting en zorgpremie betalen. Zeker niet voor al die zorg waar levens worden afgebroken….of geslachtsveranderingen. Dat kost pas geld….

E.Goedhart: Deze wethouder mogen ze van mij terugsturen naar Utrecht, iemand die niet verder kijkt dan zijn coronaneus lang is, voorbijgaat aan de bijwerkingen en onderscheid maakt tussen coronapatiënten en mensen die door sport, onveilig gedrag of ongezonde leefgewoontes in het ziekenhuis belanden, én de cijfertjes niet goed heeft, hoort geen wethouder of zelfs raadslid te zijn.

Liesbeth Jansen op de Haar: Als je je bewust niet laat vaccineren omdat dat volgens jou Gods wil is en God kiest je dan uit om corona te krijgen ga die uitdaging dan aan zonder hulp en zonder een ziekenhuisbed of ic-bed te bezetten. Wacht dan gewoon thuis af of God je bij hem roept en ga hem dan ook niet tegenwerken door medisch ingrijpen!

J.J. Goudkamp: Meer van zulke wethouders die zeggen wat de meerderheid vindt. Je zult maar op een operatie wachten die weer níet doorgaat en dat een niet-gevaccineerde met corona voorgaat. Snap ook niet goed dat ze dan wel geholpen willen worden.

Quote Hij zegt naar mijn idee niets verkeerd en heeft volkomen gelijk Hans Bramer

A.G. de Jong: Alle haatdragende reacties van mensen die roepen dat deze wethouder gelijk heeft zijn net zo dom als de reacties dat deze wethouder dood moet. Ik denk dat de manier waarop het hele beleid rondom corona, die nu tweedeling in de samenleving heeft veroorzaakt (iets wat ik deze regering uiterst kwalijk neem) veel gevaarlijker is dan dat het hele virus een bedreiging is voor de volksgezondheid. Toch iets om over na te denken, alhoewel dat wellicht voor sommigen teveel gevraagd is!

Herman Kuik: Ik ben het helemaal eens met de wethouder

Hans Bramer: Waarom de beste man zo aanvallen. Hij zegt naar mijn idee en ook voor veel anderen niets verkeerd en heeft volkomen gelijk. Er zijn nu te veel mensen die ook op een operatie wachten die voor hen levensbedreigend kunnen zijn. Een maatregel die zou kunnen leiden tot het meer vaccineren kan zijn om het vol lopende Isala te ontlasten en niet-gevaccineerden te verplaatsen naar ziekenhuizen in Zeeland of Limburg. Overigens heb ik uit betrouwbare bron begrepen dat het vaccineren in Staphorst goed gaat.

Gerrie Vos-Pluim: Hij heeft volkomen gelijk. Eerst de uitgestelde operaties en dan de niet-gevaccineerden. Hartoperaties worden uitgesteld, te gek voor woorden.

J. H. Moktor: Verdrietig zeg...als meneer behandeling nodig heeft (en minder goed herstelt) ten gevolge van teveel buikvet, zal hij ook hulp afslaan? Rokers, stilzitters, obesen, skiërs, hardrijders enz ook maar behandeling weigeren?

Martin Bolhuis: De wethouder heeft gewoon gelijk. De waarheid in deze komt blijkbaar hard aan. Waarom dan toch? Je laten vaccineren scheelt heel veel. En ga nou niet allerlei andere situaties er bij halen, neem je eigen verantwoordelijkheid.

M.H. van den Brink: Vertegenwoordigt deze wethouder misschien de zwijgende meerderheid?

Poll De corona-tweet van wethouder Dalfsen gaat te ver Oneens, een wethouder mag zeggen wat hij vindt

Eens, in zijn functie kan hij dit beter niet doen want het werkt polariserend

