Lezers over de coronaprik als splijtzwam: ‘Weigeren staat vrij, maar dan ook niet piepen of zeuren’

In de lezersreacties is eveneens een scherpe tweedeling te zien tussen pro- en antivaxers, al roept een enkeling op om de kalmte te bewaren en elkaar te blijven respecteren.

Geerlings - Het is zo simpel; als je zelf keuzes wilt en kunt maken, dan zijn de consequenties van die keuze ook voor jou zelf. Als je je daardoor bijv. buiten de gemeenschap plaatst (de meerderheid van de gemeenschap wil niet opdraaien voor risico’s die jij neemt), dan is dat het gevolg van jouw eigen keuze. Als jij in de regen wilt lopen zonder pluutje, dan wordt je nat. Of je moet gewoon een andere keuze maken.

S. Kwijper - Gevaccineerd of niet, ik hoop dat de mensen tegenwoordig wat liever en socialer naar elkaar zijn. Het blijft een vrije keuze. Anders hadden ze het moeten verplichten. De niet-gevaccineerden moeten wel de consequenties aanvaarden. Logisch, want het gaat om het belang van de volksgezondheid. Denk ook aan een ander. Het verspreidt nu eenmaal meer omdat je het ook sneller oploopt. Het leven is veel te kort om in onenigheid te raken met familie en vrienden over dit onderwerp.

Pim Willemsen - De keuze om een vaccinatie te weigeren is vrij, maar er kleven wel consequenties aan, en die horen er echt bij, die zijn onlosmakelijk verbonden met de keuze. Niet piepen, niet zeuren. Hopelijk overleef je een IC opname.

Volledig scherm Demonstratie tegen het coronabeleid in Amsterdam. © GUUS SCHOONEWILLE

E van der Harg - Het is niet eerlijk om mensen die om welke reden dan ook geen prik halen buiten te sluiten. Ik vertik het om mee te lopen in de kudde, al roept de herder nog zo hard Toe Maar! Ik haal die prik pas als hij echt beschermt; tegen het oplopen en het ziek worden. Denk zelf eens na!

A.G. de Jong - Veel mensen die ik heb gesproken die zich hebben laten vaccineren zeggen dat ze dat hebben gedaan om van het gezeur af te gaan, om van de lockdown af te komen of om andere drogredenen zoals groepsimmuniteit of om anderen niet te besmetten. Inmiddels weten we dat dit alles allang niet meer opgaat. En anderen die zich niet hebben laten vaccineren (zoals ik) doen dat vanuit een bewuste keuze. Ik heb er in ieder geval over nagedacht en ben wat zorgvuldiger met mijn lichaam (mijn kostbaarste bezit).

Sieger Zuiderveld Ik irriteer me mateloos aan dit soort idioten. Ze hebben ‘onderzoek gedaan door Facebook en Youtube-filmpjes en claimen vervolgens de waarheid in pacht te hebben. Er zijn mensen die hele delen van hun leven hebben gestudeerd en die alles weten over pandemieën, virussen, hoe die zich delen in menselijke lichamen, hoe die zich verspreiden enzovoort. Ze zitten in het OMT, laten we vooral naar hun luisteren. Je brengt je auto voor een reparatie toch ook niet naar een dierenarts?