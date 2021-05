Lezers over de helmplicht voor snorfietsers: ‘Liever een paar platte haren dan mijn hersenen open en bloot op het wegdek’

LEZERSREACTIESOngelukken met snorscooters leveren vaak zwaar hersenletsel op. Daarom heeft het kabinet vrijdag besloten dat snorfietsers volgend jaar een helm op moeten. Die helm is wel ‘een dingetje‘ merken ze in de scooterwinkel. En ook een aantal van onze lezers voelt zich in zijn vrijheid beperkt. ,,Er blijft nog weinig over, van wat we in dit land nog wel mogen.’’ Maar ook: ,,Snel invoeren, het kost levens.’’

K Homans: Ze moeten eens ophouden met dat betuttelen van de Nederlandse bevolking. Een helm voor snorfiets of e-bike is toch belachelijk als je maar 25 a 30 km per uur rijdt. Stelletje mafkezen in Den Haag. En iedereen loopt er maar weer achteraan. ANWB doet niks, die komen ook weer niet voor de gewone burger op. Die mensen die in alle vrijheid willen snorren en fietsen. Laat mensen zelf bepalen of ze een helm opzetten. Wat een betutteling. Walgelijk.

Hans Invernizzi: Begin jaren zeventig scheurden wij zonder helm op onze brommers, die makkelijk de vijftig haalden. Toen kwam er een helmplicht. Dat was wat. Maar iedereen was er in no time aan gewend. Zo zal het nu waarschijnlijk ook gaan. Ook bij de gewone e-bikes. Het is inderdaad weer een beperking van onze vrijheden maar het levert ook iets moois op: minder hoofdletsels.

Marjolein Overbeeke: Waarom moet ik en vele met mij die netjes rijden en zich aan de snelheid houden de dupe worden van al die opgevoerde snorscooter of stiekem vermomde bromscooter die tegenwoordig als idioten op het fietspad rijden of moet ik zeggen....scheuren? De snorbrommer of -scooter is toen ingevoerd met een goede reden! Dus als die toch harder rijdt is het toch heel logisch dat politie en handhaving daar ingrijpen in plaats van toelaten dat er te hard wordt gereden, waardoor wij nu de dupe zijn!

Henk Hartog: Goed zo. Gauw de helmplicht invoeren. Soms zie ik idioten met hoge snelheid door de wijk scheuren zonder helm. Lijkt me niet fijn en leuk als de politie aan je deur komt om te vertellen dat je zoon op de ic ligt. Snel invoeren, het kost ook levens.

Henk Van de Kraats: Ik lees ook: De helft rijdt harder dan 25 kilometer per uur. Dat is misschien zo in Groningen. Maar als ik wat google dan is het waarschijnlijker dat ze bijna allemaal harder rijden. Dan is die helmplicht eerder een kleuterschool oplossing dan een academische.

D. Burger: Als we toch bezig zijn voer dan een helm bij een winkelwagen in. Je kunt ook vallen in deze coronatijd, als je gaat winkelen in het spitsuur van de supermarkt. Fietswinkels, niet hypocriet zijn. Het gaat jullie om de ping ping dat jullie voor zijn. (E-bikes)

Egbert Goossen: Als je e-bike harder kan dan 25 km/u is eraan gerommeld. Krijg je dan een ongeluk dan moet de ziekteverzekering weigeren te betalen!

Quote Straks de e-bike gehelmd, we gaan wel weer met de auto Anja Daman

Henk Schippers: Wij fietsen met de elektrische fiets NOOIT harder dan 17 tot 20 km als max, gewoon afstellen dat ze niet harder kunnen. Op deze manier kun je genieten en het goed overzien en indien nodig nog op tijd reageren.

Annet Grafhorst: Pfff echt waar, juist daarom heb ik een snorscooter gekocht, lekker dan, nou bij deze : mooie speedfight 3 te koop 😂. Er blijft nog weinig over, van wat we in dit land nog wel mogen. Geld schuiven en voor de rest je mond houden.

Anja Daman: Met een lakse Covid-houding en nog veel meer zaken vallen duizenden doden en nu bespaart men er tien. Amsterdamse problemen en onze politiek die daar woont verplichten oma in Delfzijl haar boodschapjes gehelmd te halen. Straks de e-bike gehelmd, we gaan wel weer met de auto.

Henk Van de Kraats: En wat gaat het worden dan? Een speedpedelec nta 8776 helmet?

K Homans: Worden we weer meer beperkt in onze bewegingsvrijheid. Die kutregering neemt ons alle vrijheid af. Kutland. Ben er klaar mee

Eric Walch: Ik lees dat de helft harder dan 25 km per uur rijdt. Waarom wordt er niet meer gehandhaafd, want met dat percentage opgevoerde snorfietsen lijkt het me prijsschieten voor de politie. Ik was 14 jaar toen de snorfiets ingevoerd werd. Het was indertijd juist bedoeld als een vervoermiddel die vrijgesteld werd van de helmplicht die een jaar later ingevoerd zou worden. Toen werd er wel serieus gecontroleerd of er met de begrenzing geknoeid was.

Yvonne Veld: Tjonge jonge, wat een simplistische reacties hier. ‘Je mag ook niks meer’, ‘geen bewegingsvrijheid meer’, huilie, huilie. Hoezo? Je kunt nog steeds overal naartoe met je snorvriendje. Oh, je haar gaat uit de krul met een helm, zielig. Ik heb jaren brommer-, motor- en paard gereden, allemaal met een helm en cap op, inderdaad. Haren daarna plat op je harses, paar natte handen en kam erdoor en ik kon weer voor de dag komen. Liever een paar platte haren dan mijn hersenen open en bloot op het wegdek.