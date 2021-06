Lezers over de nieuwe dierenwet: ‘Wij zijn opgegroeid met dieren in kooitjes, maar het is verre van normaal’

LEZERSREACTIESDe nieuwe dierenwet die is aangenomen, kan ook grote gevolgen hebben voor het houden van huisdieren. De wet regelt dat dieren geen pijn of ongemak meer mogen hebben om in een stal, hok of kooi gehouden te kunnen worden. De eventuele consequentie raakt veel lezers: ,,Moeten alle hokjes en kooitjes los? Dan ligt het hier in een paar dagen bezaaid met dode dieren.’’

A.A. Koetsier: Hoe ziet de club van linkse ‘dierenvrienden‘ dit voor zich? Alle hokjes en kooitjes los? Dan ligt het hier in een paar dagen bezaaid met dode dieren. Hun habitat ligt niet in een woonwijk, winkelcentrum of bejaardenflat. Bedillerige dwangmaatregel van deze verderfelijke politieke partij die door de Tweede Kamer gestopt moet worden. Heeft Rutte dit stiekem doorgelaten? Ik heb zijn protest niet gehoord.

Michel Bonke: Nou dat wordt zeker nog een probleem. Mogen er ook geen politiehonden en drugshonden meer worden vervoerd. Hokken in politieauto’s zijn veel te klein.

G. Schouten: Deze reacties krijgt men in een overbevolkt en propvol landje. Waar het merendeel van de mensen in duurbetaalde ophokwoningen moet wonen.

Chris Kruiper: Ik zit nu eigenlijk te denken. De mens is ook een dier, in de PvdD zitten ook allemaal mensen die niet natuurlijk gedrag vertonen. Betekent dit dan ook automatisch dat alle PvdD-leden per direct hun werk neer moeten leggen, wegens onnatuurlijk gedrag?

H.J. Veltkamp: Alle vrouwen verplicht twee jaar ouderschapsverlof en borstvoeding geven. Kinderen op school is ook geen natuurlijk gedrag. Alle scholen dicht.

Theo van der Heijden: Dieren moet je kunnen beschermen tegen heil van buitenaf door ze al dan niet tijdelijk in een degelijk hok te stoppen. Dit om diefstal door mens of predator te voorkomen. Dierenliefde noem je dat!

Gert Mossink: Weer zo’n compromis-actie van de Tweede en Eerste Kamer gegund aan de PvdD. Over een paar jaar hiervoor zeker ook weer excuses aan de burgers voor de onvoorziene ellende die hier uit volgt?

R. Strijker: En de mens opsluiten in een flat..

Max Messie: Heel goed dat er steeds meer aandacht voor het dierenwelzijn komt! Wij zijn er zo mee opgegroeid dieren in kooitjes, maar het is verre van normaal. Dit moet snel veranderen.

E. Goedhart: In de basis een goede wet, dat veel dierenleed voorkomt. Echter weer knullig neergezet en te snel ingevoerd. Wéér een adhoc-verandering voor veehouders. En hoe gaan ze dit handhaven? Wie bepaalt wat volgens de wet ‘natuurlijk gedrag’ is? Dat begrip, of eigenlijk de interpretatie daarvan, zorgt namelijk voor nogal wat dierenleed bij de Oostvaardersplassen, ook zo’n heerlijk voorbeeld van hoe dierenactivisten het tegenovergestelde bereiken. Gaan we nu al onze dierentuindieren aan China verkopen?

Chris Kruiper: Totaal onuitvoerbaar deze wet zoals altijd als de PvdD ergens mee komt. Als je iets wilt doen aan de intensieve veehouderij, dan moet je daar specifiek iets over afspreken. Ik ben ook benieuwd naar wat er met de mens gaat gebeuren, is tenslotte ook een dier. Mogen wij dan ook niet meer in een huis wonen? Je mag dan ook niet meer in een auto of trein et cetera. De tropische vissen die wij hebben, moet ik dan maar in een koude Hollandse sloot gooien? Dan gaan ze niet lang leven.

P. Bloemheuvel: Dat de boeren even onthouden dat FVD en PVV gewoon voorstemden.

Hans Kelderman: De dierenpartij lanceert weer een onuitvoerbare wet daar zijn ze goed in. Een ding is zeker, niemand komt bij mij in de achtertuin controleren.

Een parkiet in een kooitje. Kan het straks nog?

Harold Ter Avest: Prima wet, wordt tijd dat we normaler en beter omgaan met alle dieren, vooral in de intensieve veeindustrie.

A. Altink: Ze zijn in Nederland knettergek, dus alle dieren loslaten? PvdD jullie draaien door.

Christiaan Jurjens: Ik heb niets voor niets op de Partij voor de Dieren gestemd. Ik ben blij met de wet

J. Kruize: Dierentuinverblijven open? Dan krijg je natuurlijk gedrag richting ouders met kinderen. Willen we dat? Blijkbaar niet goed over gevolgen nagedacht.

Theo Hijmensen: Een stuk Cultureel Erfgoed wat toch het houden van vogels is dreigt hiermee te verdwijnen. Vele mensen, lees ouderen, genieten van een vogeltje in een kooi. Motivatie s’morgens het bed uit te komen om de vogel te verzorgen. Genieten van hun zang. Het heet niet voor niets kooivogels. Zitten reeds vele generaties in kooien en overleven hun vrijheid niet. Neem deze groep niet hun vogeltje/plezier af. Een stukje appel of groen geeft ze al een plezier. Geloof mij, deze vogels hebben het niet slecht.

Jan Marsman: Het is natuurlijk wel alles of niets, als het voor koeien en kippen en varkens moet, dan natuurlijk ook voor huisdieren.

G. Schouten: Laten de dierenactivisten zich maar eens drukker maken over de (mondiale) overbevolking en de massaimmigratie in ons land. Vergelijk hoe wij hier mensen laten wonen, opgehokt in te dure kleine ruimtes die men woningen durft te noemen. En er moeten nog een miljoen woningen bijkomen. Bio-industrie noemen ze dit, intensieve mens-houderij noem ik dat.

R. van Erve: Gaan we straks ook het gebruik van antibiotica verbieden? En medicijnen tegen wormen? Die medicijnen zorgen er immers voor dat die arme dieren hun normale gedrag niet kunnen laten zien...

Jos Zoet: Den Haag weet met deze wet wel waar de prioriteiten liggen.

Renee Spaans: Vogels willen vliegen en niet naar tentoonstellingen. Het zijn levende wezens en geen sport. Sporten doe je maar met mensen, niet met andere dieren. En de belofte dat dieren het in 2023 beter zouden krijgen ligt er al 20 jaar, dus wat er nu gebeurd is, is een bevestiging van dat besluit. Wij doen maar wat met dieren, te korte snuiten, te kleine hokken. Tijd voor respect voor dieren!

G.A. van Leeuwen: We hebben een coronapandemie, een stikstofcrisis, een woningcrisis, een klimaatcrisis en een demissionair kabinet. Niet van belang dit alles. We praten in de politiek over een nieuwe dierenwet! Zover staat politiek Den Haag van de realiteit af. Niet te geloven deze idioterie!