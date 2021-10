Lezers over doodschieten wolf: ‘Walgelijk’, maar ook: ‘opgeruimd staat netjes’

Erik van de Riet: Schitterend nieuws dat dat kreng is afgeschoten. Ze moeten ze allemaal opruimen en ik help daar graag aan mee. Groeten schapenhouder Erik.

Chris Huisman: Iedereen in dit kleine Nederland die denkt dat een wolf een gevaar vormt, raad ik aan om het grote sprookjesboek weg te leggen en wat meer National Geographic te lezen.

Gerrit van den Brink: Ik lees hier veel reacties dat de wolf hier niet zou horen, dit is incorrect. Het is een dier wat hier al lang rondzwierf voordat de schapen, koeien, varkens en paarden van onze bio-industriëlen hier rondstapten. Gaan we ook alle andere dieren die “overlast” veroorzaken uitroeien? De vos, want die eet konijntjes en kippen. De bij, want die kan steken en soms zijn mensen allergisch en sterven. Zo kunnen we doorgaan tot we alleen nog stallen vol hebben met misvormde dieren.

H.M.J. Blankhorst: Goed gedaan deze persoon verdient een pluim, opruimen deze moordende wolven.

Yvonne Veld: Weten jullie hoeveel weerloze, zielige schapen er dagelijks op de slachtbank van een Islamitische slachter belanden die de schapen met een messnede de keel doorsnijdt, wat vaak niet in een keer lukt, waarna het aan een of twee achterpoten opgehangen en nog levende dier minuten lang naar adem mag happen, in eigen bloed mag stikken voordat het de laatste adem uitblaast? Dat ze toekijken hoe anderen ditzelfde lot ondergaan? Is dat diervriendelijk, liefdevol en stressloos aan je einde komen?

Volledig scherm Een wolf struint op de Veluwe door een waterplas. © Cees van Kempen

J.K.G. Sleurink: Onze loslopende huiskatten doden elk jaar zo’n 18 miljoen meest jonge vogeltjes. Onze huishonden (Mechelse herders, rottweilers) bijten elk jaar tussen de 4000-11000 schapen dood, dit zijn officiële cijfers. Dan stel ik voor dat we eerst Minoes, Bello en Fik afschieten voordat we met Izegrim beginnen.

Robbert Scholten: Nou hebben we er meer dan honderd jaar over gedaan om de wolf weer te introduceren, blijf er dan ook vanaf, hij is niet gevaarlijk voor ons, ruimt zieke dieren op, ik vind het getuigen van een psychisch zieke geest, ga naar een psychiater.

R. Veldhuis: Meerdere mensen spreken over het is wachten op menselijke slachtoffers als we niets doen tegen de wolven. Wellicht wordt het tijd om de oerinstinct te overwinnen en eens na te gaan hoe vaak dit is gebeurd. Lees je dat door dan zie je dat dit nauwelijks voorkomt. Hooguit door zieke wolven die ziek zijn van hondsdolheidsziekte. Ik weet niet waar deze angst vandaan komt. Wat betreft de schapen. Kijk eens in de spiegel daar zie je de grootste slachter van weerloze dieren.

J.H.M. Hamaker: Er moeten er nog veel meer afgeschoten worden deze horen in een dierentuin en niet in het wild.

H. Hielkema: Wolven hebben hun territorium. Op een gegeven moment wordt de Veluwe te klein voor nieuwe wolven, ze worden verdreven, gaan op zoek naar voedsel waar geen bos meer is.. En dan… Wachten op inderdaad het eerste menselijke slachtoffer.

A.G. de Jong: Als de overheid niet ingrijpt in de wolvenoverlast dan zullen mensen uiteindelijk zelf maatregelen nemen en deze beesten afschieten. Zo blijkt maar weer. Wolven horen hier niet in dit land thuis, onze versnipperde natuur is te klein voor zo’n roofdier en ze zullen altijd schapen blijven doodbijten. Vang die beesten liever en zet ze uit in een natuurpark in Polen of zo, waar ze wel goed kunnen gedijen.

Volledig scherm Een wolf wandelt samen met een wolvin op Zuid-Veluwe. © natuurmonumenten

H. Annes: Veel mensen hebben meer verdriet over een afgeschoten wolf dan over een mens die vermoord wordt door een kogel. Het is te hopen dat alle wolven die hier los rond lopen afgeschoten worden. Er zijn dan geen nieuwe wolven die hiernaar toe komen om hun plaats in te nemen maar er worden nieuwe wolven UITGEZET door die linkse hobbyisten. Opruimen die wolven of vasthouden in dierentuinen.

H. Arends: Alle kalfjes van de edelherten zijn al opgegeten volgens bosbeheer. Is hier wel plaats voor de wolf? De Veluwe is niet meer dan een groot stadspark. Daar is geen plaats voor wolven.

N. van der Meulen: Walgelijk, wat jij hier niet wilt hebben maak je maar dood... Ik heb meer respect voor de wolf die doodt om te overleven een mens voor zijn ‘plezier’.

Tom Tax: Pas nog uit de directe omgeving de beelden gezien van weerloze, gedode, maar niet opgegeten schapen. Meerdere schapen in een dag, ja die wolf doodt om te overleven? De wolven komen steeds dichter bij bewoonde gebieden, en het is wachten tot het eerste kind de klos is. En dan krokodillentranen?

G.W. Uiterwijk: Wolven horen in de dierentuin, waar ze zich niet kunnen vergrijpen aan onze weerloze schapen!

Berjan Visch: Stelletje angsthazen..bang voor de wolf...Hoop mensen geloven blijkbaar nog in sprookjes. Prachtbeest dat beschermd moet worden!

Jan Loos: De volslagen idioten die blij zijn met deze illegale actie en hun geluk niet op kunnen in hun commentaar, kunnen zich afvragen hoe blij ze nog zouden zijn indien zij straks zelf het slachtoffer worden van een misdaad waar anderen bij staan te juichen. Hoe achterlijk kan je zijn?

T. Reinders: Mooi, opgeruimd staat netjes.

Niek Klein Overmeen: Heel mooi direct mee afwerken! Over een paar jaar zijn er weer te veel van en dan moet het alsnog gebeuren. Ons landje is niet geschikt voor de wolf.

Ellen Beek: En dan zeggen dat wolven moordenaars zijn.....🤷

G.W. Uiterwijk: Deze jager verdient een onderscheiding, opruimen deze roofdieren, ze horen hier niet!

R. Gerritsen: Prima, wolven horen niet in Nederland.

Bea Beuving: Walgelijk, waarom moest die wolf nu dan zo nodig dood, deze persoon heeft totaal geen respect voor de wolf. Ik hoop dat Karma haar werk doet 😢