Lezers over exit Marc Overmars: ‘Onbegrijpelijk hoe mensen met veel talenten alles weggooien’

Ans Smeenge-Bielderman: Hij had het niet door dat zijn uitlatingen weleens grensoverschrijdend zouden kunnen zijn. De hoeveelste man is dit die niet zijn hersens gebruikt in de omgang met anderen? Helaas zal er nog veel meer openbaar gaan worden over grensoverschrijdend gedrag van zowel mannen als vrouwen. Het leed voor de slachtoffers blijft hen hun hele leven achtervolgen. Vertrouwen in anderen voor het leven beschadigd.

Kees de Jong: Als iemand de handdoek zo snel gooit dan is er meer aan de hand dan het sturen van app-berichten. De slachtoffers zitten in een mannencultuur in een grote stad en zullen zich melden als er echt iets aan de hand is. Dat mensen niet direct afwijzend reageren naar hun directie is logisch gezien de machts- en aanzienverhouding maar de vrouwen zijn in deze ( lees goed in deze ) het slachtoffer. Overmars is miljonair die krokodillen tranen huilt …

Saskia van Dieren: Misschien ben ik ouderwets, maar ik ben blij dat ik geen app heb op mijn telefoon. Ik heb van deze onzin geen last. Men moet maar eens in het echte leven normaal tijd voor elkaar nemen, dan kunnen deze dingen minder sneaky gebeuren. Ik vind dat appen sowieso zinloos, de helft gaat toch nergens over, wat ik bij anderen zie.

Sina Hogeboom: Leve het appen, je kan er zoveel mee, niet normaal. Alles kan je ermee versturen, maakt niet uit foto’s, berichten. Je kan iedereen er mee verleiden. Mooi hoor de vooruitgang! En respect voor anderen kan in de prullenbak!!

Dirk Hoekert: Als iemand je een bericht stuurt en je bent er niet van gediend dan zeg je dat toch gewoon. Stopt de persoon niet zeg dan: ik stuur het aan je vrouw of aan de baas of weet ik wat.

D.J. Pater: Wat is er in godsnaam psychisch mis met sommige mannen op hoge posities binnen organisaties dat zij denken dat zij zich dergelijk gedrag kunnen veroorloven? Denken zij überhaupt wel na over hun eigen gedrag wanneer ze teksten via bijvoorbeeld WhatsApp de wereld inslingeren? Je weet toch dat jouw leven en alles wat je zegt en doet te allen tijde onder een vergrootglas ligt. Doe normaal, gedraag je en houd je in in je uitlatingen naar wie dan ook. Hoe moeilijk kan dat zijn?

J.M. Schinkel: Het is onbegrijpelijk hoe mensen met veel talenten alles weggooien door middeleeuws gedrag . Daar is het laagje beschaving wel heel dun gebleven en nooit aangegroeid.

Henk Huiskamp: Ze hebben het in ieder geval niet in de doofpot gestopt. Dat is een pré.

Julius Bruins: Ik mag toch aannemen dat ze in Epe niet zo overdreven politiek correct gaan reageren als bij Ajax. Als we iedereen gaan afrekenen op de al dan niet serieuze inhoud van berichtjes kun je half Nederland wel opsluiten. Het is echt ongelofelijk hoe een, ongetwijfeld, schreeuwende minderheid hier weer een podium krijgt. Je hebt altijd wel een enkele man of vrouw die niet gediend is van dit soort aandacht, nu komen ze bovendrijven, binnenkort worden ze weggeblazen door de wind en kan het normale leventje weer beginnen. Of het moreel verantwoord is tegenover je partner is natuurlijk een tweede, maar dit soort dingen beginnen al met de eerste liefdesbriefjes op school.

Margot van Zanten: Dit gedrag is zo lang zo ‘normaal’ geweest. En nu.... het komt gelukkig bijna altijd uit en wat ben je dan een vreselijke loser en een slecht voorbeeld voor je kinderen en iedereen die tegen je opkijkt.... Met op alle fronten alleen maar verliezers.... wat een verdriet...

Poll Marc Overmars kan niet meer als voetbaldirecteur aan de bak

Oneens, als hij zijn leven betert is er niets aan de hand

Ik twijfel Marc Overmars kan niet meer als voetbaldirecteur aan de bak Eens, die kans is door zijn gedrag verkeken (45%)

Oneens, als hij zijn leven betert is er niets aan de hand (46%)

Ik twijfel (9%)