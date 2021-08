Lezers over herstart slachterij Gosschalk: ‘Misschien is een betere dood ook wel sterren waard’

Lezersreacties & pollOnder strikte voorwaarden mag slachterij Gosschalk in Epe weer open . Het bedrijf is acht weken dicht geweest, nadat er videomateriaal van dierenmishandeling naar buiten kwam. Het vertrouwen van lezers van de Stentor in het effect van het nu goedgekeurde (vijfde) herstartplan is niet groot, zo blijkt uit de reacties.

Reinder Bosch - Wat zijn wij Nederlanders toch een heerlijk naïef volk. In een oorlog vallen helaas ook burgerslachtoffers. In een slachterij gaan dieren dood. En als er heel veel dood worden gemaakt, zijn er altijd dieren die tegenstribbelen. En die moet je tot de orde roepen. En de wijze waarop, wordt nu in het aangepast plan streng en strikt op toegezien. En ja het zal zeker nog wel een paar keer misgaan. Hoort niet, maar niets om van wakker te liggen. We eten vlees met zijn allen of je bent vegetariër.

Ik weet niet wat ik hier van moet vinden Ik heb alle vertrouwen in de maatregelen die slachterij Gosschalk nu neemt Jazeker, zo worden misstanden uitgebannen (41%)

Nee, ik geloof niet dat dit gaat helpen (48%)

Ik weet niet wat ik hier van moet vinden (11%)

Yvonne Veld - Mensen die nog steeds denken of geloven dat de filmpjes die in de horrorslachthuizen gemaakt zijn fake(nieuws) zijn, geven blijkbaar geen zier om dierenleed en is dierenwelzijn waarschijnlijk iets wat niet in hun woordenboek voor komt. In de bio-industrie met dagelijks 1,7 slachtingen is dit eerder regel dan uitzondering.

Jee Tee - Prima, op basis van vaak vooropgezette filmpjes of incidenten een bedrijf sluiten is ook belachelijk!

Bob Buckmann - Ik dacht dat we allemaal “Beter Leven”-dieren zouden gaan eten. Maar misschien is “Betere Dood” ook wel wat sterren waard ...

W. Freriks - Als er geen (gevangenis) straf volgt voor een personeelslid die een dier mishandelt dan gebeurt het zo weer.

T. Bruins - Dat had ik al verwacht. Belachelijke beslissing ! Die verscherpte controle gaat weer verslappen en dan begint de ellende weer.

Pieter J. den Ouden - Goede beslissing voor Gosschalk, maar het heeft veel te lang geduurd. Niet goed behandelen van dieren moet uiteraard voorkomen en anders bestraft worden, maar mij is niet duidelijk of het bewuste filmpje een vanuit die tijdelijke medewerker bewust gezochte constructie ( fake nieuws?) was om de slachterij en het slachten in het algemeen in diskrediet te brengen.

