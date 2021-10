Lezers over het gebrek aan laadpalen voor e-auto's: ‘Bizar dat laden allemaal maar in de buurt moet’

LEZERSREACTIESEr dreigt een gebrek aan laadpalen , nu veel Nederlanders overstappen op elektrisch rijden. In 2030 zouden er 1,7 miljoen laadpunten moeten zijn, maar dat gaan gemeentes in het huidige tempo niet halen. Lezers zetten nogal wat kanttekeningen bij de hele ontwikkeling naar e-rijden.

Martijn Broeren: Die mensen die nu elektrisch rijden (denken) dat zij milieuvriendelijk rijden. Dat is absoluut niet zo...ga eerst maar eens beter je info inlezen over het maken van zo’n lompe, zware auto, nee dan is groene waterstof een veel betere oplossing Let maar op groene waterstof gaat het uiteindelijk toch echt worden. Het gaat nu in een supersnelle stroomversnelling!

Ferdie van Assche: Ik heb zelf in de praktijk genoeg aan de reguliere 225 aansluiting thuis: ruim 100km per nacht, en binnen een etmaal helemaal opgeladen. Waterstof? Dan moet je nog wat verder omrijden hoor voor een tank...

Freek van Raaij: Tegelijkertijd wordt het snellaadnetwerk op veel plekken veel te weinig gebruikt.

Robert Heerema: De meeste e-auto’s worden gebruikt als racewagen. Dit heeft weer niets met energiebesparing te maken.

B. Zieleman: Ik wacht wel op de waterstofauto. Toen ik een jaar of twaalf was, zei ik het al! Ik werd vreemd aangekeken. Net als ik ook zei dat we in de toekomst een chip in onze arm krijgen. We gaan het zien. Maar zoals altijd: eerst moet het oude op, hè? Ik vind elektrisch rijden geen oplossing, er zijn veel te veel problemen mee.

Quote Waarom moet men een laadpaal bij huis hebben? De benzinerij­ders moeten toch ook naar een pomp rijden! Egbert Goossen

Egbert Goossen: In 2021 hebben we 784 laadpalen in Zwolle. Dat betekent dat 1568 parkeerplaatsen zijn verdwenen! Waar moeten die auto’s nu geparkeerd worden? Mijn voorstel is bij elk benzinestation één of twee laadpalen in plaats van benzinepompen. Waarom moet men een laadpaal bij huis hebben? De benzinerijders moeten toch ook naar een pomp rijden! Gooi een vouwfiets in je auto dan hoef je niet ‘naar de pomp’ te lopen!

Martin Maalderink: Waterstof, dat moet er komen. De techniek is er al, dus kom op ermee. Met alleen elektrisch komen we er nooit!

Robbert Scholten: Dat elektrisch rijden schoon is is flauwekul, zowel qua bouwen van de auto als het enorme accupakket. Als je dan toch milieubewust wil zijn kan je beter waterstof rijden of nog liever met de trein gaan.

L.J.H. Jonkeren: Het is nodig om deze problematiek aan te pakken. Maar dan wel door echte deskundigen zonder eigen belangen. Politiek maakt het alleen maar erger en dan wordt dit uiteindelijk zoals zoveel een drama.

Jos Zoet: Het gaat lekker zoals al die groene gekte.... zogenoemde groene stroom uit kolencentrales en geen laadplaats en dito capaciteit. Verder worden de velden grijzer door zonnepanelen en windmolens. We hebben een stroomnet wat volledig overbelast is. Maak nu eens stelselmatige plannen en rol die uit voor uiteindelijk een veel beter resultaat.

N. Leusink: Als je een elektrische auto hebt kan je gewoon naar een tankstation waar je snel kan laden of op je eigen erf als dat mogelijk is. Het is bizar dat dat allemaal maar in de buurt moet. Maar niet eerst een auto met een kleine range kopen en vervolgens gaan klagen dat er een laadpaal in de straat moet komen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Wilfred Vruggink: Informeer je eerst eens met echte wetenschappelijke informatie. Elektrisch rijden is altijd schoner dan diesel of benzine. Zelfs als je kolenstroom laadt en de productie van batterijpakket meerekent. Daar zijn alle wetenschappers het inmiddels over eens. Het kan alleen wat langer duren voordat de milieuwinst behaald is. Dus stop met die onzin te verkondigen en het milieu nog verder te verkloten voor onze kinderen.

Arjan van van Erven: Veelal zie je in een straat een of twee laadpalen komen. Dan komen er regels dat alleen tijdens het laden een elektrische auto daar mag staan. Daarmee vererger je inderdaad een parkeerprobleem die in veel plaatsen al aanwezig heerst. Ik zou voorstander zijn van dat bij plaatsen van de palen direct een straat of plein wordt voorzien van palen bij alle P-plaatsen waar elektrische auto’s mogen blijven staan en ook de brandstofauto’s.

Bert Houwers: Het is weer als zo vaak, er wordt iets bedacht, een aantal gekkies met een krom idee van milieu zorgt er voor dat e-rijden zwaar gesubsidieerd wordt en dan o ja er moeten ook nog laadpalen komen. Terwijl nu inmiddels al duidelijk is dat elke elektrische auto tijdens productie al meer milieubelastend is en dan hebben we het nog niet eens over de extra fijnstof die deze auto’s veroorzaken en al helemaal niet het feit dat ze niet te blussen zijn en daardoor zeer schadelijk voor het milieu.

J. Visser: Weet je welke aansluitcapaciteit deze laders nodig hebben? Dat past vaak niet binnen het laagspanningsnet in woonwijken.

Harm Platz: De nieuwste EV kunnen snelladen. Dan pomp je in 10 min je accu voor 70 procent vol (afhankelijk van de technische specificaties). Verreweg het gros komt daar ver genoeg mee. Niet iedereen heeft een oprit en niet overal kan een laadpaal worden neergezet. Zet je bij een flat een aantal laadpalen neer en je auto zit na twee uur vol, dan is er geen hond de dan zijn auto verplaatst, zodat een ander kan laden. De oplossing moet worden gezocht in snelladen.

Quote De inzet op elektrisch rijden is veel te eenzijdig, net zoals het idee dat huizen van het gas af moeten Liesbeth Schut

A.G. de Jong: Elektrische auto’s rijden heerlijk, ik heb er niets op tegen. Zelf koop ik er nog geen, de beperkte actieradius en de lange oplaadtijd vind ik nog een te groot bezwaar. En eerlijk gezegd heeft het ook niets met ‘goed voor het milieu’ te maken, als je de productie van de accu in ogenschouw neemt kan het per saldo wel eens milieutechnisch ongunstiger uitvallen t.o.v. een brandstofmotor. En vergeet niet dat die stroom ook weer opgewekt moet worden!

Liesbeth Schut: Realisme is nogal ver te zoeken in het geval van het klimaatprobleem. Zeker als het gaat over vervoer. De inzet op elektrisch rijden is veel te eenzijdig, net zoals het idee dat huizen van het gas af moeten. Ik voorzie grote problemen met betrekking tot de opwekking van stroom en het vervoer daarvan. Het elektriciteitsnet is daar niet op berekend, nu niet, maar ook niet in de toekomst. En dan heb ik het nog niet eens over het opwekken van de benodigde stroom.

Robbert Scholten: Dat elektrisch rijden schoon is is flauwekul, zowel qua bouwen van de auto als het enorme accupakket, als je dan toch milieubewust wil zijn kan je beter waterstof rijden of nog liever met de trein gaan.

H.A.M. Boelens: Is dat weer de VVD die dit bedenkt? Geld genoeg zeker. Nou ik niet. Geen onderwijs, zieken- verzorgings-, verpleeghuis, politie en douane te vinden. Alles is wegbezuinigd maar wel een elektrische auto? Doe toch normaal. We gaan weer terug naar af. De armen blijven arm en de rijken nog rijker.

H.A. Klomp: De electro-drammers... Ook deze groep is het zicht op de realiteit, productievervuiling bij het maken van auto, accupakket en grondstofwinningen, uitstoot bij het laden van de accu’s, volkomen kwijt en te star om weer verstandig te worden.

Getty Tabak: En sta officieel toe dat mensen met een kabel over de stoep of straat zelf thuis laden. Desnoods onder bepaalde veiligheidseisen. Tegenwoordig zijn er al tegels waar je een kabel in kan leggen.