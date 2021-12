Lezers over jongeren die massaal stappen in Duitsland: ‘Als ik jong was zou ik het ook gedaan hebben’

LEZERSREACTIESJongeren kunnen vanwege coronamaatregelen in Nederland niet naar de disco, maar over de grens in Duitsland wel. En dat doen ze dan ook massaal . Het baart de veiligheidregio IJsselland zorgen. Veel lezers die reageren begrijpen de jongeren wel. Maar ook: ,,Ik beschouw dit als een dikke vinger naar hen die de maatschappij zo snel mogelijk weer open willen.’’

Ellen Beek: Het blijven toch jongeren, dus ik snap het wel. En met de 2G-regel en veel testen zou je denken dat het goed moet gaan... Zou hier ook een optie kunnen zijn, maar ja... Dan voelen bepaalde mensen zich weer buitengesloten dus dan gaan we maar naar onze oosterburen 🤷.

B. Zieleman: Ze zijn getest, anders komen ze niet binnen. Als ze dat beleid dan ook goed handhaven en ook echt goed controleren/geen vervalsing of iets dergelijks, zie ik geen problemen. Je loopt nu eerder kans in dit land corona op te lopen met die verkorte openingstijden van winkels en met “alles mag vóór 17.00 uur, na 17.00 uur ineens niet (dus véél meer drukte) dan daar! Hier gaan ze illegale feestjes bouwen, omdat alles zo vroeg dicht is. Géén controle dus. Wat is wijsheid...

P. Pietersen: Gevaccineerde jongeren zijn een probleem, gezien ze denken dat ze niet meer kunnen krijgen c.q. overbrengen.

Dirk Hoekert: Jongeren die een feestje willen vieren? Het zou verboden moeten worden! Zonder gekheid: geniet ervan. Je hebt een leven en leef dat maximaal. Zeker als je jong bent. Dat virus heb je geen last van en de angstige obese-ouderen hebben hun vaccin.

Quote SAMENle­ving betekent geen reet voor een aanzien­lijk aantal mensen in dit mentaal totaal corrupte land Sieger Zuiderveld

Sieger Zuiderveld: Tuurlijk. Lekker voor je eigen hedonistische pleziertjes gaan en de rest laten stikken. SAMENleving betekent geen reet voor een aanzienlijk aantal mensen in dit mentaal totaal corrupte land.

Jan Peter Hoogers: Ik ging vroeger ook wel naar ZAK. Leuke tent, prima te doen. Ikzelf zie hier geen probleem. Had ikzelf ook gedaan. En zo zie je maar weer, Den Haag denkt dat Nederland eindigt achter Amersfoort.

Marianne Martens: En de mensen die nu op de wachtlijst staan, die niet geopereerd kunnen worden? Nemen ze die gewoon mee naar de discotheek? Die mensen kunnen nog wel langer wachten, toch? Maar als er iets gebeurt met een van deze jongeren - vanwege drank of andere oorzaken - en ze moeten naar de eerste hulp ……. Dan moeten ze natuurlijk wel met spoed worden geholpen, want anders kunnen ze volgende week niet naar de discotheek! Logisch toch? Of zit een SAMENleving toch iets anders in elkaar?

Adrie Jehee: Ik begrijp het helemaal, 2G+ en dan een feestje, ik ben ook jong geweest en zou hier zeker gebruik van maken. Wel naderhand weer even zelftest doen, jongens en meiden. Veel plezier!

Quote Als ik een jongere was geweest in deze tijd, dan was ik vast braaf met een boek thuis blijven zitten... Bernhard Muts

Claudia Kooke: Schuif ze de verhalen van de mensen die op de wachtlijst staan eens onder de neus! Alhoewel ik me afvraag of dat doordringt. We zijn tenslotte alleen op de wereld.

W.G. Jansen: Ik gun ieder zijn plezier, maar op deze manier is het dweilen met de kraan open. Over de grens kan men niets doen, maar weet wel waar iedereen is geweest. Ik zeg grenscontrole, registreren op een lijst die door zorgverzekeringen kunnen inzien en die personen zelf laten betalen voor medische hulp indien men toch besmet blijkt. Maar niet in het ziekenhuis, maar door eigen familie thuis. Neemt daarmee ook de druk weg bij de zorg. Misschien helpt dat deze mensen op andere gedachten re brengen?

Bernhard Muts: Nou, als ik een jongere was geweest in deze tijd, dan was ik vast braaf met een boek thuis blijven zitten... Hier vraag je toch om als elk land een eigen koers vaart!

J. Visser: Dit zijn nou zaken waar de Europese Unie iets mee zou kunnen doen. Een Europees plan voor corona. Maar die zijn liever druk met stofzuigers.

C.W.A. Overmars: Alsof feestvieren een eerste levensbehoefte is. Ik beschouw dit als een dikke vinger naar hen die de maatschappij zo snel mogelijk weer open willen, zonder de grenzen op te zoeken.

Mark Angelier: Het enige probleem hier is, ze moeten het over de grens zoeken. Als we hier in Nederland gewoon hetzelfde hadden gedaan, hadden ze de grens niet over gehoeven.

Ronald Dieterman: Hartstikke logisch dat die jongeren dat doen. Ik zou het ook gedaan hebben en daarbij, ze houden zich aan alle regels. Veel plezier!