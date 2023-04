Lezers over kosten Bevrijdingsfestival: ‘Waarom geen 10 euro entree vragen?’

LEZERSREACTIESVeertien nationale Bevrijdingsfestivals luiden de noodklok. Zij kunnen de financiering van de gratis festivals niet of nauwelijks rondkrijgen. ‘Wat zou er tegen zijn om bv 5 euro te vragen of 10 euro entree?', is een van de suggesties van lezers bij dit bericht.