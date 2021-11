Lezers over mogelijke kap moleneik Ommen: ‘Zeker een klap van de molen gehad?’

LEZERSREACTIESDe grote eik naast molen Den Oordt in Ommen moet weg, vindt de molenstichting. De oude boom houdt de wind tegen. De meeste lezers die reageren zijn tegen de kap. ‘Lijkt me goed dat er maximaal verzet tegen komt’.

Erik Terpstra: Het is hoog tijd dat het stichtingsbestuur opstapt. Zij gijzelen continu de Ommense gemeenschap met hun eendimensionale benadering. De molenbiotoopregels moeten uit de bestemmingsplannen. Deze zijn alleen opportuun voor Molen de Lelie. Het kappen van de boom is een ordinaire uitruil met de gemeente waarin de Molenstichting medewerking verleent aan bouwplannen in ruil voor boomkap. Lijkt me goed dat er maximaal verzet hiertegen komt.

Mannita Sierink: Zijn ze wel goed bij hun hoofd? Alles moet en zal kapot. De mooie fantastische schepping. Gooi maar in een biomassaverbrander. Who cares? En de dieren dan? Het milieu? De mensen? En inderdaad Staatsbosbeheer is ook al als een bezetene aan het kappen, voetbalvelden vol afbreken. Is iedereen gek geworden! Het is al bijna te laat, gebruik je hersens, daar zijn ze voor!

Quote Dus omdat je een museummo­len af en toe wil laten werken, leuk voor het publiek, ga je een majestueu­ze, karakteris­tie­ke boom kappen E. Goedhart

Corrie Doeleman: Het is weer die mijnheer Otten die kennelijk alleen oog heeft voor de molens die alle niet op de oorspronkelijke plaats zijn neergezet, dus verplaatst. De argumentatie van deze stichting is nogal dun en er is geen noodzaak de molen als zaagmolen te gebruiken. Wordt tijd dat het gemeentebestuur zijn rug recht houdt en deze eik laat staan als voorbeeld dat bomen bijdragen aan ons leefmilieu en dat doet deze molen niet. Die gemeenschapsgeld heeft gekost. Hoezo recht van spreken deze stichting.

E. Goedhart: Dus.....omdat je een museummolen af en toe wil laten werken, leuk voor het publiek, ga je een majestueuze, karakteristieke boom kappen, die voor inwoners én aanzicht van dat deel van Ommen zo belangrijk is? Nou....volgens mij heeft Johan Otten een klap van de molen gehad. Mag toch hopen dat ze bij de gemeente verstandig genoeg zijn om geen kapvergunning te verlenen.

Hans Hoekman: Ik ben zowel donateur van Natuur en Milieu als van de Ommer Molenstichting en vind het jammer dat men zo tegen elkaar afgeeft. De eik is nooit gepland om de molen dwars te zitten. Het voordeel van de boom ten opzichte van de molen is dat de boom door de jaren heen groter groeit en een molen niet. Door bomen kan de molen groeien. De oplossing is om met de eik de molen zaagvaardig te maken en elders in Ommen nieuwe eiken te planten. Met deze oplossing zijn alle partijen tevreden en stop met het op de man spelen.