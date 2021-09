Lezers over onteigenen van boeren: ‘Onteigenen? Gewoon een mooi woord voor diefstal door de overheid’

LEZERSREACTIES & POLLDe verontwaardiging over mogelijke onteigening van boeren vanwege de stikstofcrisis is groot. ,,Het is ronduit belachelijk om de boeren te onteigenen.’’ Toch moet er wel wat gebeuren meent een andere lezer.

E. Goedhart: Het is nu echt tijd om met zijn allen naar Den Haag te gaan, en het hele binnenhof leeg te vegen. Iedereen er uit, opnieuw verkiezingen, en dan WEL luisteren naar het volk. Dit gaat helemaal niet meer om stikstof. Wat denk je dat er met het opgekochte land gebeurt? Die wordt volgezet met zonnepanelen en windturbines. 300.000km2, twee keer de provincie Utrecht.

Martin Bolhuis: Waarom niet de 17 miljard investeren in technologie om de CO2-uitstoot fors te reduceren. Deze technologie kan dan wereldwijd worden ingezet. Het is mogelijk. Voedselproductie is voor de wereld ook nodig.

Andreas Hagedoorn: Onteigenen? Dat is gewoon een mooi woord voor diefstal door de overheid. Er wordt belastinggeld gebruikt om de boel af te kopen. Wat is de volgende stap? Mensen die met z’n tweeën een huis bezitten van meer dan 100 m2 hun huis uitzetten, zodat een groter gezin daar kan wonen? En waar stopt het? Op het moment dat de gemeente je salaris inneemt, je rekeningen betaalt van je eigen geld en jou wekelijks zakgeld geeft?

A.G. de Jong: Er is geen stikstofprobleem. Er is wel een door de overheid zelf gecreëerd bureaucratisch probleem met stikstofadministratie. En dat probleem is ontstaan door onnadenkend Natura2000-gebieden aan te wijzen, zonder na te denken of de stikstofregels die daaraan verbonden waren ook te hanteren zijn (niet dus). Maar in plaats van het probleem bij de bron aan te pakken (de fouten die zijn gemaakt herstellen) kiest men liever voor een vlucht voorwaarts (verder de fuik in).

Geerlings: Buitenlandse afnemers/landen moeten verantwoordelijk worden gemaakt voor de veroorzaakte vervuiling in plaats van dat alleen de producent/land van herkomst hiervoor opdraait. Btw; sanering en modernisering van ons regeringssysteem incl. de ministeries zou ook fijn zijn. De overheid komt te vaak in het nieuws met beschamende en onrealistische beelden.

Quote Waarom niet in overleg met de diverse agrarische verenigin­gen toewerken naar een langeter­mijn­op­los­sing waar alle partijen zich in kunnen vinden? Erik Ploeg

Thomas Kamphuis: Honger? Grote flauwekul. Met hooguit 15 procent van wat er nu geproduceerd wordt kan Nederland gevoed worden. De andere 85 procent is voor de export. Moet Nederland voor heel de wereld produceren? Moet Tata Steel voor heel de wereld produceren? Natuurlijk niet. Daar is Nederland een te klein land voor. Tijd voor verandering - op heel veel gebieden.

Erik Ploeg: Wederom een eenzijdig afgekondigde mededeling vanuit Den Haag. Waarom niet in overleg met de diverse agrarische verenigingen toewerken naar een langetermijnoplossing waar alle partijen zich in kunnen vinden? Het lijkt er steeds meer op dat “overleg” alléén binnenskamers in Den Haag plaatsvindt. Op deze manier wordt er alleen maar meer geld en tijd verkwanseld aan een situatie die nooit tot een stabiele oplossing zal leiden.

Dikkie Knecht: Niet alleen Nederland heeft een “stikstofprobleem”, de hele wereld heeft die. En die “strijd naar beter” kun je alleen aan als de wereld samenwerkt. Het is een gigagrote schande om het probleem bij de agrarische sector neer te leggen. Het is ronduit belachelijk om de boeren te onteigenen. Alleen om maar in een goed daglicht te komen te staan in de wereld? Zo van kijk eens hoe wij het in Nederland doen? Het enige wat je er mee bereikt is honger in dit land want de schappen zullen leegraken…

Poll Onteigenen van boeren om stikstofuitstoot te verminderen mag niet gebeuren Inderdaad, onteigening is niet de manier, een bedrijf opgeven moet vrijwillig gaan

Ja, dit is nodig om woningbouw en aanleg van wegen mogelijk te maken

B. Zieleman: Dit idiote kabinet hoort in een gekkentehuis te zitten. Knettergek! Alles eerst kapot maken en dan moeten de boeren ook weg? Zorg dat ze normaal en biologisch kunnen boeren met minder vee en dat de tussenhandel er niet zo slapend rijk van wordt, eerlijkere prijzen voor hun producten! En dan moeten er vast en zeker huizen voor in de plaats komen. Mensen stoten ook stikstof uit, dus het ene gat vullen met het andere gat dus! En de vervuilende industrie mag vast en zeker doodgewoon doorgaan! Bah!

Gerhard Pieneman: Haal eerst de tweede, derde en vierde auto per huisadres van de weg en handhaaf de maximumsnelheid op de autowegen en binnen de bebouwde kom. Leg de maximale veestapel per boerderij vast en geef geen vergunning af voor uitbreiding veestapel. Sleutel in dit geheel is de consument: consumeer minder en betaal een goede prijs voor iets dat goed is en niet van ver weg komt. De huidige malheur is ontstaan door de melkquotum af te schaffen.

L. van de Ploeg: We worden steeds gekker in dit land. Zoek samen met de boeren naar een oplossing.

Quote Sleutel in dit geheel is de consument: consumeer minder en betaal een goede prijs voor iets dat goed is en niet van ver weg komt Hermen Oolman

Henk Rutten: Het moet niet gekker worden. Waarom moet er grondonteigening komen? Grond produceert toch geen stikstof? Is het niet genoeg om de boer zijn vee te kopen? Als de regering de grond koopt dan wordt er weer zogenaamde natuur van gemaakt en wordt het probleem alleen maar groter. Dit is echt weer een oplossing bedacht door de grachtengordel die niet weet of wil weten waar zijn eten vandaan komt.

Herman Oolman: Zorg voor onze wereld is van belang. Reductie van stikstofuitstoot is belangrijk. Geef de boeren zelf de mogelijkheid om hun bedrijf daarop aan te passen. Zij hebben verstand van gewassen en grondbalans. Of gaan ambtenaren en mileuverbeteraars onze gronden beheren? Sleutel in dit geheel is de consument: consumeer minder en betaal een goede prijs voor iets dat goed is en niet van ver weg komt. Bij minder consumptie hebben we echt niet meer wegen nodig en er staan nog nu steeds panden in NL leeg.

J. Dijkstra: Driekwart van de Nederlandse productie is voor de export, terwijl wij onze groenten uit Afrika importeren en ons vlees uit Zuid-Amerika. Het argument dat de boeren ons voedsel verzorgen gaat niet op. Al die bezwaren tegen de ideeën om de agrarische sector aan te pakken zijn begrijpelijk, maar niet meer dan een struisvogelreactie. Linksom of rechtsom zal er toch wat moeten veranderen.

J. Kruize: Er moet natuurlijk wel wat veranderen. We hebben huizen nodig voor onze jongeren. We moeten wel wat met het klimaat en inderdaad kan de agrarische sector hier mee helpen. Maar waarom altijd alleen de boeren. Waarom altijd boerenland voor woningen wegen zonneparken enz. Waar moeten we dan van eten? Geef de vernieuwende boer een kans, dus ook een lening voor bedrijfsaanpassing. Zet zonnepanelen op bedrijven. Pak ook de industrie aan (tata) en de vliegmaatschappijen (goedkope accijnsvrije kerosine).

Gerritjan Meijerink: Ga zo door regering en gij zult oorlog oogsten