Lezers over oproep met fiets naar werk te komen: ‘Zorg dan ook dat de infrastructuur voor fietsers op orde is’

Vliegt er ineens een stoel door de zaal... Lezers over emoties op camping: 'Wat een harteloze horken'

Een stoel die ineens door de zaal vliegt... De boosheid van campingbewoners was groot toen de gemeente Apeldoorn kwam vertellen over de aankoop van De Marshoeve in Loenen en dat de caravans en chalets eraf moeten omdat er woningen komen. Zijn zij het geld dat ze daar in hebben gestoken kwijt? Bij een van de aanwezigen knapte er even iets in het hoofd. Hoe reageren lezers?