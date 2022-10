Lezers over Oranjerie in Apeldoorn: ‘Liefst morgen nog de sloopkogel erin’

LezersreactiesNadat de Oranjerie in 2018 nog voor zo’n 14 miljoen euro is verbouwd, lijkt het Apeldoornse winkelcomplex nu rijp voor de sloop. Dat voornemen roept veel reacties op bij lezers: ‘Eerst maar eens met een serieuze visie, daar ontbreekt het in Apeldoorn helaas chronisch aan.’