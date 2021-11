Lezers over plannen voor nieuwe beperkingen: ‘Van mij mag de lockdown meteen beginnen’

Gastschrijvers Knappe koppen vinden het te druk in het bos

Ik ben 117 jaar oud, heb een prima plek met mooi uitzicht. In het voorjaar fris groen, in zomer vol blad. In de herfststormen vallen mijn bladeren en eikels rijkelijk op de grond. Dieren doen zich te goed aan mijn zaden. In de winter sta ik er kaal bij en is het vaak wat eenzaam. Dan verlang ik naar zon en de lentewarmte om weer uit te kunnen lopen.

5 november