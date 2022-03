Lezers over problemen leerlingenvervoer: ‘Van het geklaag dat dit gratis vervoer te lang duurt, breekt mijn klomp’

OPINIE ‘Lokale politieke partijen komen met schijnop­los­sing voor klimaatpro­bleem’

Politieke partijen shoppen in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen vrijelijk in allerlei alternatieve klimaatoplossingen zonder dat ze een goed onderbouwd beeld geven van wat ons te doen staat, zeggen Matthijs Nijboer, Anne Bolster en René Venendaal. ‘Het eerlijke verhaal is dat we óók regionale duurzame energie, wind én zon, op land hard nodig hebben.’

15 maart