Lezers over seksschandaal bij The Voice: ‘Me Too in de polder, onvoorstelbaar’

Een beerput is opengetrokken bij talentenshow The Voice of Holland nu aantijgingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag massaal aan het licht komen. Dit is van alle tijden verzuchten lezers. ,,In de vorige eeuw hadden we al de zogenoemde Gooise Matras. Niks nieuws onder de zon dus.’’

A. Nijland: Weet je, dit is dat aloude verhaal wat gaat over de Fluit en de Duit, twee supermachtsmiddelen. En heel simpel, dat werkt prima zolang iedereen blijft doen wat ie beloofd heeft. Zo niet? Dan komt de grote klok als represaille. Heeft er wel eens iemand gedacht dat gewoon nee zeggen ook kan, het hoeft niet zo toch? Misschien wel minder snel carrière, maar ja! Interessant wat iedereen hier over te roepen heeft en nu snel over naar de orde van de dag. Kom op zeg, er moet geld verdiend worden.

Marcel Fijn: Deze Weinstein- praktijken gebeuren over de hele wereld bij vooral de elite die middels geld/macht/invloed helaas veel te lang onopgemerkt kunnen blijven ten koste van anderen. Dat maar gauw de waarheid boven tafel mag komen en de schuldigen flink worden gestraft!

M. Vruggink: The Voice had bij mij al geen ‘stem’ maar is nu ook zijn gezicht kwijt.

Julius Bruins: Seks om je doel te bereiken is al zo oud als de weg naar Rome, waarom al die ophef?

Rik Klifman: Hopelijk komt onderste steen boven en verdwijnt daarmee dat narcistische en zelf verrijkende nepwereldje.

E. van der Harg: De sjeu is er al langer vanaf, het gedoe tussen de jury-leden onderling doet stevig afbreuk aan een ooit zo succesvolle formule. Bitter voor die mensen die te goeder trouw zich vaak al jaren inspanden voor deze show. Voorlopig maar stoppen, de zaak tot op de bodem uitzoeken en daarna zien wat er nog gered kan worden. Me Too in de polder, onvoorstelbaar. Zeker ook triest voor al die mensen die een springplank dachten te hebben naar een carrière in de showbusiness.

Jos Zoet: In de vorige eeuw, 70 en 80-er jaren hadden we al de zgn. Gooise Matras. Niks nieuws onder de zon dus. Alles in het kader van carrièreplanning.. En als dat er niet inzit kan je achteraf nog altijd aangifte doen.

Yvonne Veld: De entertainmentwereld is op dat vlak wereldwijd al jaren een schimmige gebied. Jonge mensen die denken dat het “erbij hoort” om hun droom waar te kunnen maken. “Me too-beweging” is niet voor niks ontstaan. Aan de andere kant zijn er ook mensen die zich heel (zelf)bewust en vrijwillig op die geraffineerde manier naar boven weten te werken om roem, eer, geld etc. te vergaren. Het is maar wat je wilt.

E. Goedhart: Blij dat het ophoudt, concept is totaal leeggemolken, over datum en voegt niets meer toe.

Erik Biesemaat: Dit soort programma’s getuigt sowieso van enorme geestelijke armoede. Ik snap werkelijk niet wat mensen ertoe beweegt om via zo’n format betekenis aan hun leven te willen geven. Om van The Voice KIDS nog maar te zwijgen.

Margot van Zanten: In een ver verleden ben ik secretaresse geweest. Gelukkig voor mijn oud bazen was er toen nog geen #metoo beweging want dan had ik er veel kunnen aanklagen. Hoe kunnen we met elkaar een omgeving creëren die vrij is van mensen die ongewenst aan je zitten.

B. Zieleman: Dit is van alle tijden...wat is er nieuw aan, waarom reageert iedereen zo verbaast? Ben ik dan zo nuchter? Eerst maar afwachten wat er allemaal uit komt...

Sina Hogeboom: Van mij mogen alle sponsors zich terug trekken, het is een vieze zooi in tv-land!

J. Verboom: Zo oud als de Gooise matras, nu in een ander jasje maar voor de rest niets anders als vroeger.

Gerrit van den Brink: Nu weten we ook waarom het niveau van de winnaars zo dramatisch laag was. Gelukkig hoef je er niet naar te kijken, doe ik in ieder geval niet. Maar de winnaars worden weer op de radio gedraaid en die heb ik nog wel eens aanstaan in de auto. Nu een grote schoonmaak en de schuldigen net als andere daders van sexueel misbruik in de cel, daarna hoeft voor mij die ellende niet meer op tv.

H.J. Veltkamp: Laten we het van de andere kant bekijken. De vrouwen die zich aanbieden om er gewin uit te halen is dat niet een vorm van prostitutie? In de VS hebben ze er een mooi woord voor gold-diggers (geld wolven). Maar wat ik denk nog veel erger is dat het nog zover komt dat geen bedrijf meer vrouwen wil aannemen omdat ze een extra risico vormen. Dit soor akkefietjes zet ze zeker terug in hun onderhandelingspositie.

