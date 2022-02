Lezers over soap boomstammenhuis: ‘Laat die man toch lekker wonen en doe niet zo moeilijk’

JOUW MENING Stelling | De ‘nepadver­ten­tie’ in Voorster Nieuws over kindervac­ci­na­ties valt onder vrije meningsui­ting

Een opvallende advertentie in de plaatselijke krant Voorster Nieuws is voer voor felle discussies. In een advertentie die lijkt op een overheidscampagne werpt een anonieme inzender zijn eigen licht op de ‘feiten’ rond vaccinatie van kinderen.

2 februari