Lezers over stijging vraagprijs woning Diepenveen: ‘Zo heeft een starter geen schijn van kans’

Gastschrijvers Een buurman met handvatten

Toen ik mijn vriendin ontmoette, nu mijn huidige vrouw, vertelde ze dat ze uit Voorst kwam. Toen ik later bij haar thuis kwam woonde ze in het buitengebied van Voorst. Een prachtig plekje aan de rand van het bos stil gelegen in hele mooie natuur.

13 november