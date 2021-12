Lezers over strijd tussen St. Jansdal en zorgverzekeraars: ‘Miljardenwinsten en wij zijn de dupe’

OPINIE ‘Logisch dat uitkering aanvragen emotie oproept; je moet steeds bewijzen dat je onschuldig bent’

Gesprekken met burgers over uitkeringen en toeslagen monden nogal eens uit in verbaal geweld en intimidatie van ambtenaren. Daarom legde de gemeente Dronten deze gesprekken soms vast, maar stopte ermee na commotie over privacy. Volgens politicus Paul Vermast is een totaal andere benadering nodig. ,,Dat deze gesprekken spanning en emotie oproepen, zit ingebakken in de regelingen.’’

20 november