Lezers over strijd Veluwse boer tegen stikstofplannen: ‘Probleem door overheid zelf gecreëerd’

A.G. de Jong: Er is natuurlijk een veel betere oplossing, namelijk de Natura 2000-status van de desbetreffende heideveldjes afhalen! Dat had tenslotte nooit moeten gebeuren, de overheid heeft hiermee geblunderd door nooit te kijken in hoeverre men aan de criteria op papier kan voldoen (wat dus in de praktijk volstrekt onmogelijk is gebleken). Er is namelijk geen reële milieukwestie, het gaat hier alleen om een fictief en puur bureaucratisch probleem dat door de overheid zelf is gecreëerd.