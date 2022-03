Lezers over tegenslag Lelystad Airport: ‘Zet er huizen op, woningnood is belangrijker dan zonvakantie’

OPINIELelystad Airport kan voorlopig niet open omdat de stikstofberekeningen niet deugen. Moet het vakantievliegveld nu helemaal afgeblazen worden, vroegen we lezers in een poll. Zestig procent van bijna 5000 stemmers zegt ja, 40 procent nee. ‘Dit geneuzel heeft nu al veel te lang geduurd. Open dat vliegveld, en gauw!’

Jan Vulpen: Die papieren werkelijkheid en oeverloos gevlooi in rapportages van de tegenstanders van het vliegveld begint best een beetje maniakaal over te komen. Feit is dat het vliegveld er ligt omdat Schiphol ontlast dient te worden. Dit is nu nog steeds zeer urgent dus moet Lelystad gewoon zo snel mogelijk open. Het enige plausibele argument om Lelystad niet te openen is Niet Meer Vliegen. Maar iedereen wil vliegen! Mensen in de polder hebben er in meerderheid geen probleem mee, het is nodig voor de polder en vooral voor Lelystad is het een economische impuls. Veelal villabewoners op de Veluwe willen veel vliegen maar vooral niets horen. Geen elitair gedrag speelt hier ook een grote rol!

Heidi Daenen-Kraaij: Gewoon open, ontlast Schiphol en mensen kunnen ook in Lelystad in het vliegtuig stappen, werkgelegenheid , miljoeneninvestering , die last hebben van een vliegtuigje wat overvliegt die hebben overal last van, zelfs als er een mier oversteekt met pantoffels aan horen ze dat nog 🙈.

Harmen Roseboom: Dit vliegveld is totaal overbodig. Groningen, Maastricht draaien zelfs met groot verlies. Maastricht gaat wellicht sluiten of wordt misschien door Schipholgroep overgenomen. Al de investeringen van Lelystad zijn bewust gedaan om dit vliegveld door te kunnen drukken. Adegeest heeft telkenmale het gesjoemel met cijfers en het onjuist voorlichten van de Tweede Kamer aangetoond.

Martin Maalderink: Schiphol is veel te druk, vroeg of laat gaat het daar mis. Dus van mij mag het vliegveld open. Ps. wij hebben hier de noordtak achter huis, klaag ik ook niet over. Nederland is een postzegel, wen er maar aan.

Andre Eggerding: Mensen uit het noorden gebruiken Eelde, de Randstedelingen Schiphol en Rotterdam en de Zuiderlingen Eindhoven of Maastricht. En de oosterlingen gebruiken een vliegveld in Duitsland, want die willen zelf de nadelen van een vliegveld niet.

F. Midi: ‘Als gans het volk het wil, staat heel het raderwerk stil’. Tegenwoordig kunnen actiecomités en zelfs éénmansgroepen dit ook klaar spelen. En de politiek vindt altijd wel een haakje om het besluit tot openstelling van vliegveld Lelystad uit te stellen. Laf, ik kan niet anders zeggen. Dit geneuzel heeft nu al veel te lang geduurd. Open dat vliegveld, en gauw!

A.M. Kuijper: Enig historisch besef zou goed zijn. Toen men begon aan het vliegveld Lelystad was er nog geen uitspraak over stikstof en zou er een vergunning zijn verleend. Inmiddels zijn de spelregels veranderd en is het moeilijk om dat probleem op te lossen. Maar is het niet goed als we in Nederland samenwerken aan een oplossing zodat de omgeving van Schiphol wordt ontlast en dat wij in de regio ook wat overlast voor onze rekening nemen. Het eigenbelang hoeft toch niet altijd hoogtij te vieren.

Poll Het is nu tijd te besluiten Lelystad Airport definitief niet door te laten gaan Jazeker, de bezwaren en nadelen moeten onderhand wel duidelijk zijn

Nee, we hebben dit vliegveld nodig in ons land

Ik twijfel Het is nu tijd te besluiten Lelystad Airport definitief niet door te laten gaan Jazeker, de bezwaren en nadelen moeten onderhand wel duidelijk zijn (60%)

Nee, we hebben dit vliegveld nodig in ons land (39%)

Ik twijfel (1%)

E. van der Harg: Waarom zou je dat vliegveld überhaupt willen... het klinkt zo leuk en gezellig; vakantievliegveld. Alsof ze op limonade en borrelnootjes vliegen.... De waarheid is gruwelijk veel lawaai boven woon-en stiltegebieden [hoezo natuur?] luchtvervuiling, heel veel verkeer van en naar.. We hebben vliegvelden zat!

En het is vliegen om elders op je luie reet te liggen en bediend te worden. Fraai staaltje egoïsme. Goed voor ‘t milieu....

Jan Kelder: Veel mensen zijn tegen vliegveld Lelystad i.v.m. de hinder etc. etc. maar gaan we dan wel via andere vliegvelden en de mensen die daar wonen mogen dus wel hinder onder vinden? Wat een egoïstisch gekakel allemaal! Open dat vliegveld en zorg voor een eerlijke verdeling van vluchten. De dagelijkse lijn- en vrachtvluchten vanaf Schiphol en de rest verdelen over Lelystad, Eelde, Eindhoven en Rotterdam.

J. Breemhaar: Gewoon door laten gaan, die opening. Binnen nu en een paar jaar zijn alle vliegtuigen elektrisch aangedreven. Hoor je er niets meer van.

Sander Eijsink: Vergis je niet. Nu stoppen met Lelystad Airport terwijl alles al jaren klaarligt, gaat de staat minstens 500 miljoen euro kosten. Dit zijn kosten voor alle investeringen en voorbereidingswerkzaamheden die uitgevoerd zijn. Ik verwacht dat de schadeloosstelling misschien wel het dubbele wordt. Je denkt misschien dat er nog niets gedaan is in Lelystad. Maar alles ligt al klaar sedert 2018/2019.

R. Peters: We hebben genoeg vliegvelden voor zo’n klein land als Nederland. Kunnen ook uitwijken naar Weeze, net over de grens bij Nijmegen als je zo nodig naar Spanje op vakantie wilt. Er kleven veel meer nadelen aan Lelystad als voordelen. Bovendien klopt de informatie van de overheid niet, we worden constant voor de gek gehouden. Zet er huizen op, de woningnood is belangrijker dan een zonvakantie.

Gerrit de Goeij: Eerlijke prijzen voor vliegtickets lost alles op. 1500 euro voor een retourtje Barcelona lijkt mij een goede start.

B. Zieleman: Natuurlijk moet Lelystad Airport nooit open gaan! Nooit! Vliegen moet duurder worden, flink wat accijns heffen op de kerosine en de tickets mogen ook fors duurder worden. Pak de trein maar, deze moet veel meer gepromoot worden en vele malen goedkoper dan vliegen. Dat is veel beter voor mens, dier en milieu.

Joost Van Zutphen: Natuurlijk moet Lelystad open blijven, net als de vliegvelden in Eelde, Maastricht, Rotterdam, Eindhoven en ga zo maar door. Ook moeten vakantievluchten minder vanuit Schiphol vliegen; dat is in verband met overlast, parkeerproblemen en files alleen maar beter. De enige vraag is of de vakantievluchten vanuit een ander vliegveld moeten vertrekken en zo ja, welke van de zes of zeven dat dan zou moeten zijn. Hoewel dat mogelijk iets duurder is, lijkt spreiding mij persoonlijk logischer.