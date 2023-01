Lezers over uitblijvende zorgcontracten: ‘Je betaalt je blauw en bent nergens zeker van’

Hoe het ‘bubbelle­ven’ steeds meer grip krijgt op wie we zijn

Er is geen ontkomen aan. We leiden allemaal een bubbelleven. Al dan niet gewild of bewust leven we in een of andere bubbel. Soms in de ogen van onszelf, vaak in die van een ander. Soms alleen, vaak met een groep. Het kan zowel een zegen als een vloek zijn.

23 december