Lezers over vegaburgers tussen vlees in supermarkt: ‘Al leggen ze het erboven op, pak ik nog gewoon vlees’

Spakenburg wil niet op zondag: wat nou als een speler niet in het donker durft?

Stel nou dat Spakenburg, dat in de kwartfinale van de KNVB-beker stuntte tegen FC Utrecht, in de finale komt. Dat spulletje vindt plaats op zondag. Wat denkt u: gaan de vrome voetballers die kant op of blijven ze thuis?