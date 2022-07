Lezers over vegetarisch fastfood: ‘Bij plantaardig eten wordt het vleeseters rood voor de ogen’

Lezersreacties‘Normaal of met vlees?’ is sinds kort de standaard openingszin bij een Burger King in Oostenrijk. Op de vraag of snackfoodketens die koers allemaal moeten omarmen reageerden tientallen lezers. ‘Mij valt op hoe kwetsbaar het ego van veel vleeseters is. Slechts de mogelijkheid van plantaardig eten en het wordt hen al rood voor de ogen', schrijft Maurice Koopman.