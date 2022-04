Lezers over verlies Keolis en komst nieuwe vervoerder: ‘Geld belangrijker dan normen en waarden’

OPINIE ‘Maak busreizi­ger niet medeschul­dig aan oorlogsmis­daad’

De provincies Gelderland, Overijssel en Flevoland beslissen medio april welk bedrijf het busvervoer in de regio IJssel-Vecht de komende jaren mag verzorgen. Een van de kanshebbers is het Israëlische EBS (Egged Bus Services), dat volgens Dorien Ballout niet zou mogen winnen. ‘Egged is een belangrijke schakel in Israëls nederzettingenpolitiek.’

2 april