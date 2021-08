Lezers over verontrustend VN-klimaatrapport: ‘Wanneer bespreken leiders hoe de wereldbevolking teruggebracht kan worden?’

Harm-Jan Jansen: We zien de gevolgen de afgelopen jaren al, drie jaar droogte achter elkaar. En nu overstromingen in Limburg. De VVD kan nu niet meer volhouden met alleen maar economische groei, dan helpen ze ons land en wereld naar de verdoemenis. Als wij Nederlanders de VVD blijven groot maken, zijn wij Nederlanders verantwoordelijk voor de vernietiging van de aarde, en dan niet meer klagen dat je het te warm hebt of verzuipt, dan is het ons eigen schuld!

Fred Olthuis: Dat krijg je ervan door de oerwouden te kappen voor soja, wat zo broodnodig in vleesvervangers moet. Maar ze begrijpen niet dat deze oerwouden de longen voor de aarde zijn. Deze oerbossen zorgen wel voor koelte en bescherming voor de aarde als ze daar niets aan doen dan is de aarde niet meer te redden.

H. Klaasen: Dan moeten we sowieso stoppen met producten te importeren uit zeer vervuilende landen. Heel veel producten kunnen gewoon in Europa gemaakt worden. Hoef je ook minder te vliegen, dus minder van die kerosine nodig, wat zeer vervuilend is. Daarnaast minder vliegverkeer, want vliegen is veel te goedkoop geworden. En uiteraard zal men over de nog steeds groeiende wereldbevolking moeten gaan praten. Onze aarde is niet berekend op zoveel mensen en de daarbij behorende benodigde voedselhoeveelheid.

Quote Veertig jaar geleden waren de geleerden nog bang voor een afkoeling van de aarde. Dit was toen in het kader van een komende ijstijd Jos Zoet

A. van Klaveren: Wanneer komen alle wereldleiders bij elkaar om te bespreken hoe de wereldbevolking (nu 7,8 miljard) teruggebracht kan worden? Je kunt geld besteden aan maatregelen om de CO2 terug te dringen maar zolang de wereldbevolking groeit heeft dat weinig zin. Bedenk ook dat ieder mens per dag 1 kg CO2 uitademt. Als de wereldbevolking afneemt neemt ook de vraag naar producten af die nu bij het produceren tot CO2-uitstoot leiden.

Jos Zoet: Veertig jaar geleden waren de geleerden nog bang voor een afkoeling van de aarde. Dit was toen in het kader van een komende ijstijd. Het klimaat blijkt een complex gebeuren met zeer veel elkaar beïnvloedende factoren.

Frederique Hijink: Verbazingwekkend hoeveel leken menen dat ze het beter weten dan de samengebalde kracht van honderden wetenschappers die zorgvuldig hun conclusies formuleren op basis van echte, door onafhankelijke collega’s gecontroleerde, onderzoeksresultaten.

Gerard Gout: Er klopt ‘iets’ helemaal niet, meen ook ik! Hoe kon én kan die zogenoemde VN-club 2000 jaar terugkijken? Toen onze aarde mogelijk woest en ledig was. Veel teveel mensen én dieren op onze aarde. En veel teveel ruimte-puin rond de aarde. Mensen en dieren stoten veel CO2 uit. Teveel? Er leven veel planten en bomen onder andere van CO2, leerde ik vroeger al. Al twee of drie weken heb ik het ‘s avonds heel koud in huis. Bosbranden zijn helaas vaak aangestoken; moet zwaar gestraft worden.

Henk Hartog: Eens. De mens vernietigt langzaam de natuur. Kijk maar heel goed om je heen. Bijvoorbeeld totale bomenkap. Zware luchtvervuiling van kolencentrales en vrachtwagens/auto‘s , méér aardbevingen, méér regenval, méér overstromingen, sprinkhanenplaag in het Midden-Oosten, sneeuwval in het Midden-Oosten, Hittegolf overal ter wereld. Onze schuld, de mens. Dat ben jij en ik. De mens mag actie ondernemen, ook de regeringsleiders overal ter wereld.

Jo Vala: De wereld bestaat ongeveer zesduizend jaar. Dus niet alleen dat rapport maar ook de jaartallen zijn uit de duim gezogen. Lekker zo hun eigen portemonnee vullen met onze centen.

Quote Jammer dat de IPCC zoveel artikelen moest terugtrek­ken, waarbij klimaatpro­ble­men bleken te zijn overdreven Carl Koch

E.Goedhart: Voer voor de GroenLinks aanhangers. Hopelijk doen ze ook in Azië (willen zeshonderd nieuwe kolencentrales), Rusland (investeert volop in de olie-, gas-en kolenindustrie) en Saudi-Arabië (verbrandt jaarlijks miljoenen autobanden) en Brazilië (ontbossing) ook iets met dit rapport. En geen fossiele brandstof meer? Waar gaan we dan alle elektriciteit mee opwekken? Met windturbines?

Wim Van Werven: Ja, kunnen ze op basis van zo‘n vooringenomen onderzoek ons geld en vrijheden weer afpakken. Hoeveel van zulke onderzoeken zijn achteraf compleet uit de duim gezogen? De klimaatleugen, een grote zwendel momenteel, alleen maar bedoeld om ons zoveel mogelijk geld uit de zakken te troggelen, rechtstreeks in de zakken van rijken die het niet nodig hebben. Bah!

Carl Koch: Jammer dat de IPCC zoveel artikelen moest terugtrekken, waarbij klimaatproblemen bleken te zijn overdreven. In hoeverre heeft men zich gebeterd? Waar blijft fair science, niet meer en niet minder. Sowieso zullen we uit andere milieuredenen (fijnstof e.d.) zaken moeten veranderen. Paniek brengt niets, het zal zorgvuldig moeten worden opgebouwd. Maken wij fouten (zoals landschapsvervuiling en daardoor juist meer verre reizen), dan kan dat elders de wil tot aanpassing frustreren.

Berend Bruntink: Veel branden zoals bijvoorbeeld in Griekenland werden en worden ook aangestoken.

Robbert Scholten: Je bent naïef als je denkt dat je het klimaat kunt beïnvloeden met zoveel miljard mensen die moeten leven.