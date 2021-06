Lezers over vertrek Omtzigt: ‘Wobke, als coach heb je de verkeerde opstelling gebruikt’

Willemsen: Die Pieter verlost ons van de CDA. Na het congres in de Rijnhal begon het verval van deze club, nu nog een laatste zetje en dan is dit gedrocht ten grave. Hulde Pieter.

W. Huisman: Het CDA moet zich schamen, een partijgenoot die zich inzet voor onrecht wordt lastig gevonden? De omgekeerde wereld vind ik het, ik wens de heer Omtzigt beterschap en hoop oprecht dat hij in de politiek blijft met de zelfde scherpte voor onrecht in dit land.

Quote Het laatste appel heeft nu wel geklonken, nu de heer Omtzigt de partij is uitgejaagd! Nico van de Kamp

Nico van de Kamp: Het maakt meteen duidelijk waarom Rutte zo graag met het CDA wil, een partij met een steeds lager moreel. Alles voor de macht - geld - kun je nu wel concluderen. Wat doe je nu nog met de A? Het laatste appel heeft nu wel geklonken, nu de heer Omtzigt de partij is uitgejaagd! Wat doet het er nog toe als je roept dat je een bestuurderspartij en zogenaamde verantwoordelijkheid neemt? Wat doe je nu nog met de ‘C’ en zeker de ‘D’? Wat doe je nu nog met de partij tenzij je macht en geld het belangrijker vindt.

Ton T. Koperberg: Ik geef Pieter groot gelijk dat hij eruit stapt, zoals hij behandeld is door zijn eigen partij.

Hans Kelderman: Een gezegde luidt, slacht niet de kip met de gouden eieren, dus wat doet het CDA: slachten die kip. Wobke, als coach heb je de verkeerde opstelling gebruikt en dus verloren, rest nu de troostcompositie dus de oppositie en jij en Hugo, functie elders.

Henk Hartog: De hoogste tijd voor de Grote Schoonmaak in Den Haag. Wat een ellende. En stem de volgende keer wijs. Pieter mag van mij een nieuwe partij gaan oprichten. Pim en Geert hebben ook altijd gelijk gehad. Het land gaat naar de kloten. Nou, we zullen het zien wat Pieter gaat doen.

Quote Hoe kan het mogelijk zijn dat een persoon die zich zo ingezet heeft voor de Nederland­se Burgers op deze manier door het slijk wordt gehaald. Rikie Ruis

Van Wingerden: Jammer dat Omtzigt niet voor de verkiezingen al afscheid van CDA genomen heeft. Ik had dan op hem gestemd. Omdat hij van CDA was heb ik dat niet gedaan. Die vijf zetels die de CDA aan hem te danken heeft zijn natuurlijk ingevuld door mensen die van te voren niet Omtzigt gezind waren. De mensen die positief over hem dachten zijn op onverkiesbare lage plaats gezet. Dus die zitten nu niet in CDA-parlement. Zullen niet meeverhuizen helaas, maar wie weet.

Rikie Ruis: Hoe kan het mogelijk zijn dat een persoon die zich zo ingezet heeft voor de Nederlandse Burgers op deze manier door het slijk wordt gehaald. Het lijkt erop dat Omtzigt het CDA in de weg zit en dat hij zo niet meer mee kan en mag doen. Nu heeft hij zelf de knoop maar doorgehakt om op te stappen en alleen door te gaan. En hoe gaat het dan verder met de slachtoffers van de toeslagenaffaire, komt dat nog in orde? Dat je ziek wordt van dit soort zaken is geen wonder.

Wat of wie speelt er nu werkelijk een rol? We zullen het denk ik nooit weten, maar ik wens de heer Omtzigt veel sterkte en ik hoop dat hij, als hij weer beter is, blijft werken zoals hij gedaan heeft, want daarom hebben een groot aantal kiezers op hem gestemd!

En bovenal dat hij zich niet laat afschrikken door het CDA waarin volgens mij alleen maar mensen zitten die niet de C van christelijk hoog in het vaandel hebben, maar wel de c van de centen, die voor de meeste onder het allerbelangrijkst zijn!!

Volledig scherm Nederland, Den Haag, 1 april 2021. Verkennersdebat. Formatie gestrand. Sylvana Simons van Bij1, voor de camera van het ANP. . Pers, journalisten, parlementaire pers. microfoons. Tweede Kamer. Foto & Copyright: ANP / Hollandse Hoogte / Werry Crone. © Hollandse Hoogte / Werry Crone