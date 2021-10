Column Taxichauf­feur kan zijn eten niet betalen, maar heeft hij ook iets nieuws geprobeerd?

13 oktober Stel nou dat de taxichauffeur uit Amstelveen gewoon tijdelijk een ander baantje had gezocht? Ik lees met strak gekromde tenen een artikel over een taxichauffeur die zijn eten niet meer kan betalen. In eerste instantie, bij het lezen van de titel, brak mijn hart. Ik prakkiseerde hoe ik hem kon helpen. Maandelijks geld geven? Inhuren voor mijn caféavonden?