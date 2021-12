Lezers over wegsturen ongevaccineerde scholieren: 'Schandalig, dit is pure uitsluiting’

Lezersreacties De 16-jarige dochter van Bas Bakker uit Deventer moest haar klas direct verlaten toen bleek dat een medestudent van de mbo-opleiding Cibap in Zwolle positief had getest op corona. Twee eveneens ongevaccineerde klasgenoten overkwam hetzelfde. Het besluit stuit op veel onbegrip bij lezers. Maar ook: ‘Gewoon naar huis sturen, gevolg van eigen keuze'.

Dick van Tussenbroek: Misschien moeten ongevaccineerden eens gaan begrijpen, dat ze door hun gedrag zichzelf uitsluiten in plaats van voortdurend lopen te jammeren dat ze door anderen uitgesloten worden.

Alex Veurink: Ongelooflijk dat dit gebeurt in NL. Niet in contact geweest met meisje en dan toch de klas verlaten. Onderwijsinstelling moet zich diep schamen.😞

Auke de Jager: Gewoon naar huis sturen, niks moeilijks aan, gevolg van eigen keuze. Alle keuzes in het leven hebben gevolgen, positief of negatief en dat geldt nu ook!

J. Snijder: Dit is toch te zot voor woorden, kinderen wegsturen in het bijzijn van andere kinderen. Kinderen blijft dit hun hele leven bij en dan lees ik van die reacties dat ongevaccineerden de consequenties maar moeten aanvaarden. Schrijf je zoiets met je volle verstand vraag ik me dan af.

Sieger Zuiderveld: Los van het feit dat ik vind dat je je moet laten vaccineren, vind ik de handelswijze van deze school in dit geval dubieus. Ze heeft de besmetting namelijk al doorgemaakt; als het goed is heeft ze dus een herstelbewijs. Naast vaccinatie is dat een geldig toegangsbewijs voor openbare instellingen. Volgens mij heeft ze zich dan aan de regels gehouden en had ze niet naar huis toe gehoeven.

A.G. de Jong: Deze massapsychose blijft tot dit soort absurditeiten leiden. Een 16-jarige heeft bijna nul kans om ernstig ziek te worden, gevaccineerd of niet. Echt, dit is zo verschrikkelijk belachelijk dat het een belediging is voor ieder beetje intelligent mens. En daarom ben ik zo blij dat ik hier niet aan mee doe!

P. Pietersen: Schandalig, dit is pure uitsluiting, niet bij laten zitten en de school aanklagen. Corona of geen corona, tweedeling in de maatschappij is onwenselijk.

E. Naal: Je hebt een keuze en neem dan ook de consequenties daarvan. Een school roeit ook maar met de riemen die het heeft en mischien gaat er wel eens iets niet goed. Gelijk naar de krant ermee! Steek je tijd in je kinderen Bas Bakker in plaats van een uitgebreid zeikverhaal en vervolgens uitgebreid poseren voor een foto, walgelijk!

M.H. van den Brink: Natuurlijk is dit niet leuk, maar deze leerling kan het, waarschijnlijk, wel beredeneren. Mensen met een verstandelijke handicap kunnen dat, in het algemeen, niet. Toch gelden alle regels ook voor hen. G1 zou hen helemaal uitsluiten van het maatschappelijk leven, want meerdere keren per week testen zal, door gebrek aan begeleiding, onmogelijk zijn. Hetzelfde geldt voor mensen, die om welke reden dan ook, niet zelfstandig naar een testlocatie kunnen gaan.

Jos Zoet: Tja, het is wat het is... Gewoon doorgaan met antivaxen, maar dan wel de consequenties accepteren.

H.A.M. Boelens: Stel dat de school niks had gezegd. Dan was ze thuis gebleven, toch? Hou toch op. Hou je aan de regels. Wees blij dat de school op let.

Sina Hogeboom: Is helemaal geen lastig vraagstuk. Dit is uitsluiting en dat mag niet. Ik heb het meegemaakt gevaccineerd gele boekje mee kon ik ergens niet eens koffie drinken ze moesten een code hebben. Wat heeft dat met corona te maken totaal niks. En als dit kind niet ziek is hadden ze haar niet naar huis mogen sturen pure uitsluiting. Maak daar werk van!!

N.M. van Sonsbeek: Waarom wil je wel zelf kiezen maar wil je niet accepteren dat dat ook consequenties met zich meebrengt?

Tom Tax: Verschrikkelijk voor dit meisje, dat gewoon beschermd is vanwege een doorgemaakte infectie, en waarschijnlijk beter dan degenen met een prik. Hoe dan ook zeer onwaarschijnlijk dat ze ernstig ziek had zullen worden. De psychische schade is veel groter dan de nu zogenaamd voorkomen lichamelijke schade. Slechte beurt voor Cibap.